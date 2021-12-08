Бюджет Калуги на 2022 год рассмотрели во втором чтении

Новости

"Рога и хвост не вырастают": в "Векторе" рассказали о симптомах "омикрона" 14:49
Лидеры России и Греции начали переговоры в Сочи 14:46
МИД: Переговорные каналы РФ и США по Украине возобновляются 14:44
Росгвардейцы за год задержали 11 тысяч преступников 14:31
В Австрии медицинская палата исключит невакцинарованных врачей 14:23
В Минске прокомментировали ситуацию с выборами в состав Совбеза ООН 14:23
В Совфеде формируют рабочую группу по криптовалютам 14:09
На Сахалине проведут эксперимент по ограничению выбросов парниковых газов 14:05
Илон Маск стал бездомным 13:54
В Кремле оценили слова Нуланд о стремлении России воссоздать СССР 13:54
Мишустин: Профицит федерального бюджета составил 1,6 трлн рублей 13:52
Володин: Впервые в Госдуме нет заболевших коронавирусом 13:51
Новый лоукостер Citrus будет базироваться в Омске и Казани 13:47
В ОАЭ вводят четырехдневную рабочую неделю 13:46
Песков: Путин не может дать ЦБ указание повысить ключевую ставку 13:42
Путин одобрил новый формат общения с Байденом 13:39
Мошенники крадут деньги, используя фейковый сайт Минздрава 13:36
В Москве задержан полицейский за взятку в три миллиона рублей 13:35
Шредер отверг причастность Германии к попыткам торпедировать "Северный поток-2" 13:28
Производство продуктов питания в Москве с начала года выросло почти на 18% 13:20
Москву в ночь на 10 декабря ждет апогей холода 13:13
СК Беларуси: Софии Сапеге предъявлены обвинения по четырем статьям УК 13:04
В Испании начнут прививать детей с 5 лет 12:54
Верховный суд разрешил штрафовать за отсутствие маски по записям видеокамеры 12:50
Правительство утвердило правила господдержки виноградарей 12:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
08.12.2021 14:22

Бюджет Калуги на 2022 год рассмотрели во втором чтении

8 декабря на заседании городской думы депутаты рассмотрели бюджет Калуги на 2022 год во втором чтении.
Фото: Калужская гордума Фото: Калужская гордума
Фото: Калужская гордума

Общий объем расходов бюджета на 2022 год определен в сумме 17 млрд. 142 млн. рублей. На финансирование системы образования запланировано 7 млрд. 429 млн. рублей. На реализацию программы "Социальная поддержка граждан" планируется направить 321,8 млн. рублей из городского бюджета и 2 млрд. 789,6 млн. рублей из областного и федерального бюджетов.

Фото: Калужская гордума
В Калуге прошел тест по истории Великой Отечественной войны

На капитальный ремонт многоквартирных жилых домов будет направлено 260 миллионов рублей, на переселение граждан из аварийного жилищного фонда - 570 миллионов рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы "Развитие культуры и искусства" составит 633,5 млн. рублей. На развитие физической культуры и спорта выделяется 290,9 млн. рублей. На совершенствование и развитие улично-дорожной сети выделяется 1 млрд. 480 млн. рублей. В том числе 537,3 млн. рублей, планируется направить на реконструкцию путепроводов "Синие мосты".

На содержание тротуаров и автомобильных дорог выделяется 556,6 млн. рублей.

На реализацию программы "Совершенствование организации транспортного обслуживания населения" выделяется 203,2 млн. рублей. На реализацию мероприятий программы "Формирование современной городской среды" предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 114,7 млн. рублей.

Заместитель председателя городской думы Сергей Павлов сообщил коллегам, что фракция "Единая Россия" единогласно поддержала проект бюджета.

В результате голосования бюджет Калуги на 2022 год был утвержден.

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев поздравил коллег с этим событием, важным для всего города.

"Бюджет Калуги полностью сбалансирован, порядка 70% расходов направлено на финансирование социальной сферы - образования, культуры, спорта, социальных программ. Это достойный вклад в будущее, созданы все условия для того, чтобы в следующем году наш город стабильно и успешно развивался", - подчеркнул Юрий Моисеев.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

Главное сегодня

Путин одобрил новый формат общения с Байденом
Кабмин выделит 14 млрд рублей на ежемесячные выплаты для детей 8-17 лет
Мишустин: Российская экономика вернулась к уверенному росту
Олаф Шольц избран новым канцлером ФРГ большинством голосов в бундестаге
МИД: Переговорные каналы РФ и США по Украине возобновляются