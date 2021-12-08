Бюджет Калуги на 2022 год рассмотрели во втором чтении

8 декабря на заседании городской думы депутаты рассмотрели бюджет Калуги на 2022 год во втором чтении.

Общий объем расходов бюджета на 2022 год определен в сумме 17 млрд. 142 млн. рублей. На финансирование системы образования запланировано 7 млрд. 429 млн. рублей. На реализацию программы "Социальная поддержка граждан" планируется направить 321,8 млн. рублей из городского бюджета и 2 млрд. 789,6 млн. рублей из областного и федерального бюджетов.

На капитальный ремонт многоквартирных жилых домов будет направлено 260 миллионов рублей, на переселение граждан из аварийного жилищного фонда - 570 миллионов рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы "Развитие культуры и искусства" составит 633,5 млн. рублей. На развитие физической культуры и спорта выделяется 290,9 млн. рублей. На совершенствование и развитие улично-дорожной сети выделяется 1 млрд. 480 млн. рублей. В том числе 537,3 млн. рублей, планируется направить на реконструкцию путепроводов "Синие мосты".

На содержание тротуаров и автомобильных дорог выделяется 556,6 млн. рублей.

На реализацию программы "Совершенствование организации транспортного обслуживания населения" выделяется 203,2 млн. рублей. На реализацию мероприятий программы "Формирование современной городской среды" предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 114,7 млн. рублей.

Заместитель председателя городской думы Сергей Павлов сообщил коллегам, что фракция "Единая Россия" единогласно поддержала проект бюджета.

В результате голосования бюджет Калуги на 2022 год был утвержден.

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев поздравил коллег с этим событием, важным для всего города.

"Бюджет Калуги полностью сбалансирован, порядка 70% расходов направлено на финансирование социальной сферы - образования, культуры, спорта, социальных программ. Это достойный вклад в будущее, созданы все условия для того, чтобы в следующем году наш город стабильно и успешно развивался", - подчеркнул Юрий Моисеев.