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08.12.2021 14:24

Для детских садов в Калуге купят здания

8 декабря на заседании городской думы депутаты согласовали приобретение здания нового детского сада на улице Маяковского за 458,7 млн. рублей.
Фото: Калужская гордума Фото: Калужская гордума
Фото: Калужская гордума

Детсад рассчитан на 330 мест, в нем разместятся 14 групп для детей от 2,5 до 7 лет.

Фото: Калужская гордума
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Также парламентарии согласовали приобретение помещения для реализации программ дошкольного образования на улице Азаровской на сумму 46 миллионов рублей.

Помещение рассчитано на 37 детей, предусмотрены две группы, игровой холл, прогулочная зона и помещения для педагогов.

"Наш город участвует в федеральной программе, строительство дошкольных учреждений финансируется из бюджетов всех уровней: федерального, регионального и муниципального. Новые детские сады очень востребованы, особенно в активно развивающихся микрорайонах. Городские власти постоянно работают над тем, чтобы решить проблему нехватки мест в дошкольных учреждениях", - прокомментировал глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

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