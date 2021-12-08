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08.12.2021 11:42
Рубрика: Происшествия

В Тульской области перевернулся автобус

Текст: Елена Шулепова (Тула)

В Тульской области опрокинулся автобус с пассажирами. В аварии пострадали водитель и четверо пассажиров, сообщил "РГ" официальный представитель УМВД по региону Андрей Ярцев.

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Авария произошла в 14:30 на 53 километре автодороги Голодское - Суворов - Одоев в районе населенного пункта Апухтино Одоевского района. По данным автоинспекции, водитель не справился с управлением и автобус съехал в кювет и опрокинулся. Отмечается также, что ночью шел сильный снегопад, что могло повлиять на дорожную ситуацию.

Сообщение о ДТП поступило дежурному ЦУКС главного управления МЧС по региону около 5 часов. На место сразу же выехали спасатели и бригада скорой помощи.

В аварии пострадали пять человек - водитель и четверо мужчин. Травмы легкие, после получения медицинской помощи все пострадавшие от госпитализации отказались. Автобус, попавший в аварию, перевозил сотрудников одной из компаний.

В ликвидации последствий аварии участвовали пять спасателей и две единицы техники, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

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