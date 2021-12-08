В Ярославле создателям нарколаборатории дали по девять лет колонии

Новости

Соцопрос: От нового правительства немцы не ждут серьезных перемен 17:52
В Туле закрыли нарколабораторию по производству мефедрона 17:46
Путин: Обеспечение безопасности одной страны не может идти за счет другой 17:39
Повредивший служебную машину в Москве гражданин отправится в колонию 17:38
Источник: Тедеско подпишет контракт с "Лейпцигом" до 2024 года 17:37
Критики опубликовали еще два списка лучших фильмов года 17:31
Легенда футбола Пеле вновь госпитализирован 17:27
Путин присвоил новые звания двум генералам и четырем полковникам СК 17:24
Путин прокомментировал свой разговор с Байденом 17:12
Fitch улучшило прогноз российской экономики 17:00
Корабль с японскими туристами пристыковался к МКС 16:58
Эксперт рассказал, что будет с рынком жилья после подорожания ипотеки 16:58
Нину Ургант похоронили на кладбище в Комарово 16:57
Сайт Metacritic опубликовал список 10 лучших фильмов 2021 года 16:55
Начальник штаба обороны Индии погиб в авиакатастрофе 16:19
В Петербурге задержали владельца "Рив Гоша" и "Юлмарта" 16:18
В институте Роспотребнадзора усомнились, что "омикрон" станет доминирующим 16:11
В Смоленской области обязали вакцинироваться пенсионеров и студентов 16:10
YouTube заблокировал аккаунт актрисы Марии Шукшиной 16:09
Бельгийские власти не могут справиться с очередной волной мигрантов 16:05
Путин отметил высокий авторитет Меркель 15:52
Макей обсудил с Мезенцевым реализацию интеграционных документов 15:52
В ПФР рассказали, как получить выплаты по уходу за пожилыми и инвалидами 15:46
"Одноклассники" подвели итоги 2021 года 15:42
Благодаря генетическим технологиям россияне будут реже болеть 15:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
08.12.2021 16:34
Рубрика: Происшествия

В Ярославле создателям нарколаборатории дали по девять лет колонии

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

Ярославский областной суд приговорил двух изготовителей синтетического наркотика мефедрона в общей сложности к восемнадцати годам лишения свободы.

Под Тамбовом задержан закладчик-оптовик с 1,5 килограмма мефедрона

По словам официального представителя облсуда Ольги Козловой, предварительное и судебное следствие установили, что в начале ноября 2020 года два жителя Сергиева Посада, молодые люди 1996 и 1995 годов рождения, договорились заняться производством наркотика для последующей его продажи.

- Для этого они арендовали в Переславле-Залесском жилой дом, завезли туда необходимое оборудование и вещества, организовали лабораторию, где в ноябре - декабре 2020 года произвели больше полутора килограммов мефедрона. Приступить к сбыту наркотика они не успели, поскольку были задержаны, - рассказала Козлова.

В суде молодые люди пояснили, что на оборудование лаборатории взяли кредит, а владельца дома ввели в заблуждение, сообщив ему, что арендовали дом надолго. Сами же планировали производить наркотик всего лишь в течение месяца. Свою вину они полностью признали, раскаялись, во время следствия активно способствовали раскрытию преступления.

Суд признал обоих жителей Подмосковья виновными в незаконном производстве наркотических средств группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере, приговорив каждого к лишению свободы на девять лет в ИК строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Ярославль Борьба с наркотиками

Главное сегодня

Путин присвоил новые звания двум генералам и четырем полковникам СК
Кабмин выделит 14 млрд рублей на ежемесячные выплаты для детей 8-17 лет
Путин одобрил новый формат общения с Байденом
Корабль с японскими туристами пристыковался к МКС
Из военного бюджета США исключили санкции против России
Блогеры начали получать реальные сроки за выходки в соцсетях ради лайков
Верховный суд разъяснил важные правила самообороны