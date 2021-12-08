В Ярославле создателям нарколаборатории дали по девять лет колонии

Ярославский областной суд приговорил двух изготовителей синтетического наркотика мефедрона в общей сложности к восемнадцати годам лишения свободы.

По словам официального представителя облсуда Ольги Козловой, предварительное и судебное следствие установили, что в начале ноября 2020 года два жителя Сергиева Посада, молодые люди 1996 и 1995 годов рождения, договорились заняться производством наркотика для последующей его продажи.

- Для этого они арендовали в Переславле-Залесском жилой дом, завезли туда необходимое оборудование и вещества, организовали лабораторию, где в ноябре - декабре 2020 года произвели больше полутора килограммов мефедрона. Приступить к сбыту наркотика они не успели, поскольку были задержаны, - рассказала Козлова.

В суде молодые люди пояснили, что на оборудование лаборатории взяли кредит, а владельца дома ввели в заблуждение, сообщив ему, что арендовали дом надолго. Сами же планировали производить наркотик всего лишь в течение месяца. Свою вину они полностью признали, раскаялись, во время следствия активно способствовали раскрытию преступления.

Суд признал обоих жителей Подмосковья виновными в незаконном производстве наркотических средств группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере, приговорив каждого к лишению свободы на девять лет в ИК строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.