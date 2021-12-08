В Туле закрыли нарколабораторию по производству мефедрона

Тульские полицейские прекратили работу подпольной лаборатории по производству наркотиков и задержали ее хозяев. Вернее, те сами на нее вывели.

На тульской улице автоинспекторы остановили автомобиль с 18-летней девушкой за рулем. Девушка вела себя неадекватно и полицейские предложили ей пройти тест на наркотики. В этот момент сидевший на пассажирском сиденье муж автомобилистки выстрелил в правоохранителей из самодельной ракетницы и попытался сбежать, но был задержан.

В машине автоинспекторы нашли пакеты с мефедроном общей массой более килограмма. Позже в принадлежащем супругам гараже было найдено оборудование для производства наркотика и химикаты для производства еще как минимум килограмма порошка.

- Также оперативники нашли тайник с еще одним набором для производства мефедрона, которым супруги не успели воспользоваться, - рассказали в МВД.

Возбуждено уголовное дело о производстве наркотиков в особо крупном размере (часть 5 статьи 228.1 УК РФ), до суда молодые люди помещены в СИЗО.