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08.12.2021 08:56
Рубрика: Власть

Как помочь выздороветь школьной медицине

Текст: Феодосия Габышева (председатель постоянного комитета Госсобрания Якутии (Ил Тумэн), доктор педагогических наук, профессор)
Сегодня, в условиях сложной эпидемический ситуации, особую актуальность приобрело создание эффективной модели медицинского обеспечения. В том числе - в учреждениях образования.

Кто должен осуществлять медобслуживание в школе? В штате какой организации (образования или здравоохранения) должны находиться медицинские работники? Как оплачивается их труд? Эти вопросы звучат все чаще. Родители и педагоги справедливо говорят о несоответствии действующей нормативной правовой системы принципам здоровьесбережения детей. Исправлению ситуации может способствовать новый законопроект о школьной медицине, в котором будут прописаны основные меры по охране здоровья.

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По статистике, при поступлении в школу отклонения в состоянии здоровья фиксируются у 30 процентов детей. К окончанию учебного заведения хроническими заболеваниями страдают уже 60-65 процентов выпускников, у 35-40 процентов наблюдаются функциональные отклонения.

Мы часто сравниваем сегодняшние реалии с советским временем, к сожалению, часто в негативном ключе. Однако вспомните, как тогда оказывалась медицинская помощь. Фактически в каждой школе была медсестра, в детских садах - несколько медицинских работников. Всегда приходили бригады врачей для профилактической работы, санитарного просвещения. Профилактическая работа помогает не только сохранять здоровье детей, но и повышать их успеваемость в учебе.

Ситуация изменилась с принятием двух ключевых законов - Федерального закона от 21.11.2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", и Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Нормативные акты значительно изменили функциональные обязанности медицинских работников, их нахождение в образовательной организации без медицинской лицензии стало невозможным. Усложнились и механизмы оплаты труда. В итоге таких новшеств на данном этапе медицинские кабинеты в школах юридически принадлежат поликлиникам, медпомощь оказывают педиатры, медицинские сестры поликлиник. Обязанность школы - в соответствии с нормами СанПиН создавать условия для их работы. А по данным Роспотребнадзора, такие условия созданы лишь в 60 процентах школ, в остальных медкабинеты отсутствуют, то есть оказать медицинскую помощь ребенку зачастую некому.

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Родительская и педагогическая общественность возлагала надежды на федеральный пилотный проект "Школьная медицина", который в 2017-2018 годах был реализован в пяти субъектах (Ямало-Ненецкий автономный округ, Ростовская, Смоленская и Тамбовская области и Республика Саха (Якутия). Основные направления проекта - создание современной эффективной модели здоровьесбережения обучающихся в общеобразовательных организациях на основе использования ресурсов профилактической педиатрии (центры здоровья, кабинеты здорового ребенка, школьные медицинские блоки и так далее), формирование новых компетенций в деятельности медицинских работников (утверждение нового стандарта "специалист по школьной медицине" (бакалавр), развитие новых форм гигиенического воспитания детей... Однако широкого внедрения эффективной модели здоровьесбережения обучающихся не последовало.

Заслуживает отдельного внимания и тема инклюзивного образования. Новым законом "Об образовании в Российской Федерации" родителям дано право решать: отдать особого ребенка в специализированную школу, либо направить в массовую на условиях инклюзии. Мера ответственности за принятое решение, в первую очередь, ложится на родителей, а система образования должна быть готова к приему таких детей. Школы, где обучаются дети с патологиями, требуют более серьезной комплектации медицинскими кадрами, там не просто должен быть врач общей практики, а нужны узкие специалисты.

С учетом вышеизложенного, предлагаю внести изменения в федеральные законы "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", "Об образовании в Российской Федерации". В штатном расписании общеобразовательной организации необходимо закрепить должность медицинского работника. Органы управления в сфере здравоохранения должны иметь полномочия по контролю за деятельностью этого специалиста. И требуется решить проблему оплаты труда медработников в образовательных учреждениях (за счет субвенции, обязательного медицинского страхования). Мы работали в этом году с Советом законодателей при Совете Федерации, многое сделали, чтобы рассмотрение проекта "Школьная медицина" был включен в план. Так что ждем результатов.

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Хочу остановиться на двух инициативах, участие в которых считаю своей гражданской обязанностью. В повседневной суете мы часто не замечаем, что есть категория людей, которым очень нужна наша помощь - больные дети. Я выступила одним из инициаторов открытия региональной инновационной образовательной площадки "УчимЗнаем" в Национальном центре медицины в Якутске. Уникальный проект при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации объединяет инновационные российские и зарубежные практики в сфере госпитальной и цифровой педагогики. Важность создания полноценной образовательной среды в детских больницах очевидна. Занятия проводятся в очной и дистанционной форме учителями средней школы № 35 Якутска и педагогами Института новых технологий. Таким образом, дети продолжают образование, развиваются дальше, не теряя интереса к жизни. Проект продолжается.

По всей стране набирает обороты общественное движение помощи инвалидам с умственной отсталостью "Специальная Олимпиада России". Возглавляю региональное отделение. В рамках движения реализуется "Юнифайд-спорт" - программа, предоставляющая людям с ментальными нарушениями возможность тренироваться вместе со здоровыми спортсменами и участвовать в соревнованиях. Сегодня к проекту подключены все специальные (коррекционные) школы-интернаты. Грантовая программа "Лидерство" позволяет школам улучшить материальную базу, продвигать идеи объединенного спорта.

Ведь не только медицина помогает победить болезнь. Добро, соучастие, поддержка имеют мощный положительный эффект!

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