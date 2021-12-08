На Сахалине проведут эксперимент по ограничению выбросов парниковых газов

Правительство рассмотрело законопроект о проведении в отдельных регионах страны эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов. Опытным полигоном для достижения углеродной нейтральности станет Сахалинская область. "Результат должен быть достигнут уже через четыре года", - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин.

В рамках эксперимента на Сахалине начнут внедрять и отрабатывать методики и технологии, которые помогают не только сократить выбросы парниковых газов, но и повысить их поглощение, в том числе с помощью применения специальных экономических и финансовых стимулов. Пройдут тестирование системы учета выбросов и обращения углеродных единиц.

"В дальнейшем к эксперименту могут быть подключены еще несколько субъектов Российской Федерации. От его результатов будет зависеть, как мы сможем справиться с выходом на углеродную нейтральность в масштабах всей страны", - подчеркнул Мишустин.