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08.12.2021 14:05
Рубрика: Власть

На Сахалине проведут эксперимент по ограничению выбросов парниковых газов

Текст: Владимир Кузьмин

Правительство рассмотрело законопроект о проведении в отдельных регионах страны эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов. Опытным полигоном для достижения углеродной нейтральности станет Сахалинская область. "Результат должен быть достигнут уже через четыре года", - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин.

Фото: Владимир Смирнов/ ТАСС
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В рамках эксперимента на Сахалине начнут внедрять и отрабатывать методики и технологии, которые помогают не только сократить выбросы парниковых газов, но и повысить их поглощение, в том числе с помощью применения специальных экономических и финансовых стимулов. Пройдут тестирование системы учета выбросов и обращения углеродных единиц.

"В дальнейшем к эксперименту могут быть подключены еще несколько субъектов Российской Федерации. От его результатов будет зависеть, как мы сможем справиться с выходом на углеродную нейтральность в масштабах всей страны", - подчеркнул Мишустин.

В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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