Шахту на Чукотке проверят после ЧП на "Листвяжной"

Губернатор Чукотского АО Роман Копин после трагедии в Кузбассе распорядился проверить местную шахту "Угольная", где ведется подземная добыча угля. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства округа.

Проверкой поручено заняться департаменту промышленной политики и департаменту финансов, экономики и имущественных отношений. Их специалисты должны выяснить, как на разрезе соблюдаются меры безопасности и условия труда горняков. Доклад о результатах проверки ждут в правительстве региона.

Напомним, что взрыв на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса произошел 25 ноября. Под землей в тот момент находились 285 человек. Большинству шахтеров удалось выйти на поверхность. Погиб 51 человек.