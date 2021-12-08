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08.12.2021 04:05
Рубрика: Власть

Шахту на Чукотке проверят после ЧП на "Листвяжной"

Текст: Ольга Коваль

Губернатор Чукотского АО Роман Копин после трагедии в Кузбассе распорядился проверить местную шахту "Угольная", где ведется подземная добыча угля. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства округа.

Фото: Пресс-служба правительства Кемеровской области/ТАСС
Установлено нахождение тринадцати тел погибших на шахте "Листвяжной"

Проверкой поручено заняться департаменту промышленной политики и департаменту финансов, экономики и имущественных отношений. Их специалисты должны выяснить, как на разрезе соблюдаются меры безопасности и условия труда горняков. Доклад о результатах проверки ждут в правительстве региона.

Напомним, что взрыв на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса произошел 25 ноября. Под землей в тот момент находились 285 человек. Большинству шахтеров удалось выйти на поверхность. Погиб 51 человек.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО

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