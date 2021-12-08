В Хабаровском крае похитили 8 млн рублей при строительстве больницы

В Комсомольске-на-Амуре возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве больницы. Расследование начали по результатам проверки городской прокуратуры.

Установлено, что подрядчик не исполнил условия контракта при возведении Детского больничного комплекса, включенного в Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития города.

Заказчику - КГКУ "Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края" предоставили акты о приемке выполненных работ, содержащие недостоверные сведения. Так, не были установлены элементы системы теплоснабжения, не выполнены монтаж насосного оборудования, внутренняя отделка помещений и другое.

"В результате работы были оплачены, что повлекло причинение ущерба краевому учреждению в сумме не менее восьми миллионов рублей", - сообщает прокуратура региона.

Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре города. Дело расследует региональное СУ СК РФ.