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08.12.2021 07:21
Рубрика: Происшествия

В Якутии 11 человек оштрафовали за фейки о борьбе с COVID-19

Текст: Ольга Коваль

В Якутии 11 местных жителей привлекли к административной ответственности за распространение недостоверных сведений о борьбе с коронавирусом. Общая сумма штрафов превысила 200 тысяч рублей. Об этом сообщает официальный Telegram-канал оперштаба республики.

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Фейковые сообщения злоумышленники публиковали в соцсетях и рассылали с помощью мессенджеров. В основном в них содержалась недостоверная информация о негативных последствиях вакцинации и работе системы QR-кодов, а также призывы к массовым беспорядкам.

"Такая рассылка ведется в целях дестабилизации общественного мнения о концепции государственных органов исполнительной власти и подрыва политического строя государства", - прокомментировали в ЦУР республики.

Напомним, что ответственность за распространение фейков предусмотрена частью 9 статьи 13.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях "Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений".

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