В Приморье возбудили дело после появления в Сети видео с медоперации

Следователи СК РФ по Приморскому краю возбудили уголовное дело по результатам доследственной проверки, проведенной после того, как в Сети неизвестными были распространены кадры гинекологической операции.

Как сообщает ведомство, дело возбуждено по статье 137 УК РФ "Нарушение неприкосновенности частной жизни".

По версии следствия, 4 декабря 2021 года неизвестный незаконно собрал и выложил в интернете видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных в хирургическом отделении медицинского центра в городе Артем. На кадрах была пациентка на приеме у врача.

"Распространенная информация содержит сведения о частной жизни пациентки, составляет ее личную тайну и распространена без согласия последней", - подчеркивают в ведомстве.

Следователи уже установили, что человек, распространивший видео, находился за границей.