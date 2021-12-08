Житель Камчатки получил 20 лет за педофилию

Петропавловск-Камчатский городской суд вынес приговор 40-летнему мужчине, обвиняемому в насилии над малолетними.

Установлено, что он в течение 2020 года как минимум 11 раз совершал в отношении своей восьмилетней дочери и ее шестилетней подруги насильственные действия сексуального характера. Кроме того, изготовил порнографические материалы с их участием.

Как сообщается на сайте краевого следкома, мужчине назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также два года ограничения свободы.