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08.12.2021 13:33
Рубрика: Происшествия

СК начал проверку информации о нарушении прав частного перевозчика в Уфе

Текст: Гульназ Данилова

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Башкортостану Денису Чернятьеву разобраться в ситуации, сложившейся в Уфе в сфере пассажирских перевозок.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Это связано с появлением в одном из средств массовой информации обращения к главе следственного комитета представителей ассоциации перевозчиков. Они заявляют, что местные власти препятствуют предпринимательской деятельности частного перевозчика, который обслуживает маршруты №272 и №298.

Уфимские власти ситуацию прокомментировали так: "На прошедшей неделе администрацией Уфы совместно с Ространснадзором и министерством транспорта РБ проведены проверки на городских маршрутах. Выявлены нарушения в работе 272-го автобуса, следующего от Телецентра до ДОКа. В связи с этим перевозчиком принято решение о сокращении числа автобусов на данном маршруте с 40 до 5 единиц.

Проверку проводит первый заместитель руководителя следственного управления СКР по РБ Евгений Лагацкий, который провел прием индивидуального предпринимателя, чьи права, как предполагается, ущемлены.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

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