Для пермских студентов построят десятки спортивных объектов

Новости

На экраны Союзного государства выходит фильм "Владивосток" 11:46
Россияне рассказали, что их бесит в подготовке к Новому году 11:36
В Австралии заявили об открытии подварианта штамма "омикрон" 11:35
В Приамурье справку о медотводе от прививки приравняли к QR-коду 11:35
Названа главная ошибка водителей при мелких ДТП 11:29
Собянин утвердил новые требования к площадкам для программы реновации 11:19
Матч "Ростова" начнется с минуты молчания в память о тренере Гамуле 11:17
На выборы в Госдуму потрачено более 18 млрд рублей из бюджета 11:15
Рогозин: Пуск ракеты с японскими космическими туристами прошел штатно 11:12
На Ставрополье для посещения общественных мест ввели QR-коды 11:01
Ученые: "Омикрон" может стать последней мутацией COVID-19 10:53
Японские туристы отправились к МКС с Байконура 10:47
Видео: В небе над Сочи сгорел метеорит 10:37
Из Минска в Дамаск вылетел самолет с мигрантами 10:31
Скончался бывший главный тренер ФК "Ростов" Игорь Гамула 10:21
В Москве не открылся МФЦ, где произошло двойное убийство 10:19
В Курской области откроют ночные рестораны и фудкорты 10:15
Мишустин утвердил правила поддержки инвестпроектов по созданию соцучреждений 10:00
Россия предложит Индии технологии танка "Спрут" 10:00
Премьер Швеции оправдала нацистское приветствие своего министра 10:00
Аналитики назвали самые популярные соцсети в России 09:57
Опрос: Готовы ли россияне отказаться от одноразового пластика 09:53
МИД РФ: Санкции Запада против Беларуси похожи на наказание за дружбу с РФ 09:51
Байден принял отказ уроженки СССР от выдвижения на пост в минфине США 09:44
Из шахты "Листвяжная" подняли тело еще одного погибшего 09:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
08.12.2021 11:06

Для пермских студентов построят десятки спортивных объектов

Текст: Константин Бахарев
В Прикамье за ближайшие три года планируется возвести тренажерные залы и спортивные уличные площадки для студентов техникумов и колледжей.
Дмитрий Махонин инспектирует новое общежитие в Мотовилихинском районе Перми. Фото: Администрация губернатора Пермского края Дмитрий Махонин инспектирует новое общежитие в Мотовилихинском районе Перми. Фото: Администрация губернатора Пермского края
Дмитрий Махонин инспектирует новое общежитие в Мотовилихинском районе Перми. Фото: Администрация губернатора Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин осмотрел общежитие, построенное в микрорайоне Вышка-2 для студентов, приехавших учиться в краевой центр из городов и районов Прикамья.

В семиэтажном здании, расположенном в Мотовилихе, уже размещаются те, кто учится в транспортном колледже, колледже имени Славянова, строительном колледже, техникуме имени Изгагина, машиностроительном и торговом колледжах.

Дмитрий Махонин ознакомился с теми условиями, что созданы в общежитии для учебы и отдыха ребят и пообщался с теми, кто уже здесь живет. Также глава Прикамья обратил внимание на то, как помещения общежития оборудованы бытовой техникой и мебелью. Чтобы студентам было комфортно, здесь на каждом этаже обустроены кухонные комнаты, бытовые помещения, где можно постирать и погладить одежду. Также здесь есть помещения для подготовки к занятиям. Кроме того, общежитие полностью оборудовано всем необходимым для размещения и передвижения в нем маломобильных учащихся.

- Впервые за последние тридцать лет в нашем регионе построено общежитие для студентов, обучающихся в заведениях среднего профессионального образования, - подчеркнул Дмитрий Махонин. - Сейчас в наших планах возвести еще семь общежитий. Они будут построены в краевом центре, Губахе, Суксуне, Чайковском и Чернушке до 2025 года. Это обусловлено тем, что в этих городах находятся большие предприятия, имеются хорошие перспективы развития промышленности. Специалисты здесь востребованы, особенно высока потребность предприятий, действующих в таких областях, как химическая и машиностроительная.

Как особо отметил губернатор, в Прикамье уже сейчас действует система поддержки развития среднего профессионального образования. Это сделано для того, чтобы постоянно повышалось качество образования, и соответственно, в Пермский край приезжали учиться ребята из других регионов. Поэтому в пермских техникумах и колледжах становится все больше бюджетных мест, идет постоянный процесс обновления оборудования, строятся новые учебные корпуса.

При осмотре нового общежития в Мотовилихе Дмитрий Махонин подчеркнул, что здесь комфортные жилые помещения, доступные прачечные, но это еще не все. Здесь в скором времени появится еще и современный спортивный зал, оборудованный необходимыми тренажерами.

Между тем, чтобы учащиеся уже сейчас могли заниматься спортом, рядом с общежитием построена уличная площадка с тренажерами. А со следующего года начнется работа по обустройству спортивных залов и тренажерных площадок во всех общежитиях Пермского края.

Всего же планируется возвести семнадцать тренажерных залов и тринадцать спортивных площадок в Перми и других городах Прикамья. Этот проект реализуется по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

В регионах Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край ПФО Пермский край Пермь Пермский край. Новое время

Главное сегодня

В Кремле подвели итоги переговоров Путина и Байдена. Главное
Ученые опубликовали первую фотографию штамма "омикрон"
Рогозин: Пуск ракеты с японскими космическими туристами прошел штатно
За сутки в России подтверждено 30 752 случая COVID-19 в 85 регионах
Слуцкий: Итоги саммита Путина и Байдена дают основания для осторожного оптимизма