Для пермских студентов построят десятки спортивных объектов

В Прикамье за ближайшие три года планируется возвести тренажерные залы и спортивные уличные площадки для студентов техникумов и колледжей.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин осмотрел общежитие, построенное в микрорайоне Вышка-2 для студентов, приехавших учиться в краевой центр из городов и районов Прикамья.

В семиэтажном здании, расположенном в Мотовилихе, уже размещаются те, кто учится в транспортном колледже, колледже имени Славянова, строительном колледже, техникуме имени Изгагина, машиностроительном и торговом колледжах.

Дмитрий Махонин ознакомился с теми условиями, что созданы в общежитии для учебы и отдыха ребят и пообщался с теми, кто уже здесь живет. Также глава Прикамья обратил внимание на то, как помещения общежития оборудованы бытовой техникой и мебелью. Чтобы студентам было комфортно, здесь на каждом этаже обустроены кухонные комнаты, бытовые помещения, где можно постирать и погладить одежду. Также здесь есть помещения для подготовки к занятиям. Кроме того, общежитие полностью оборудовано всем необходимым для размещения и передвижения в нем маломобильных учащихся.

- Впервые за последние тридцать лет в нашем регионе построено общежитие для студентов, обучающихся в заведениях среднего профессионального образования, - подчеркнул Дмитрий Махонин. - Сейчас в наших планах возвести еще семь общежитий. Они будут построены в краевом центре, Губахе, Суксуне, Чайковском и Чернушке до 2025 года. Это обусловлено тем, что в этих городах находятся большие предприятия, имеются хорошие перспективы развития промышленности. Специалисты здесь востребованы, особенно высока потребность предприятий, действующих в таких областях, как химическая и машиностроительная.

Как особо отметил губернатор, в Прикамье уже сейчас действует система поддержки развития среднего профессионального образования. Это сделано для того, чтобы постоянно повышалось качество образования, и соответственно, в Пермский край приезжали учиться ребята из других регионов. Поэтому в пермских техникумах и колледжах становится все больше бюджетных мест, идет постоянный процесс обновления оборудования, строятся новые учебные корпуса.

При осмотре нового общежития в Мотовилихе Дмитрий Махонин подчеркнул, что здесь комфортные жилые помещения, доступные прачечные, но это еще не все. Здесь в скором времени появится еще и современный спортивный зал, оборудованный необходимыми тренажерами.

Между тем, чтобы учащиеся уже сейчас могли заниматься спортом, рядом с общежитием построена уличная площадка с тренажерами. А со следующего года начнется работа по обустройству спортивных залов и тренажерных площадок во всех общежитиях Пермского края.

Всего же планируется возвести семнадцать тренажерных залов и тринадцать спортивных площадок в Перми и других городах Прикамья. Этот проект реализуется по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.