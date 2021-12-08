В США назвали пять лучших российских танков.

Портал 19FortyFive.com опубликовал обзор лучших российских танков. Автор издания Калеб Ларсон напоминает, что после распада Советского Союза Россия унаследовала грозный и весьма разнообразный танковый парк. В советском танкостроении ценились простота изготовления, способствующая массовому производству, и простоту в эксплуатации. Компактность и легкость также являются основными его чертами.

Т-34

Культовый Т-34 дебютировал в 1940 году и был разработан для устранения недостатков танков серии "БТ" (Быстроходный танк), которые были легкими, быстрыми, легковооруженными и слабо бронированными.

В отличие от них, Т-34 имел более надежную броню. Толщина передней части его корпуса составляла 45-47 мм, а крутой угол наклона снижал эффективность немецких противотанковых орудий, особенно немецкого Pak 36, чьи 37-мм снаряды, как сообщается, отскакивали от корпуса Т-34.

Ранние серийные модели были относительно легкими - 26 тонн - и имели более широкие гусеницы, что обеспечивало им большую проходимость - решающее преимущество при преодолении пересеченной местности в условиях распутицы.

Первые Т-34 были оснащены 76,2-мм пушкой, которая была эффективна против немецкой бронетехники начала войны. В конце войны потребовалась установка модернизированной 85-мм пушки.

Имелись у Т-34 и слабые места. Нередко их корпуса изготавливали из нескольких видов стали, которую не всегда закаливали должным образом. Это делало броню слишком хрупкой. Гусеницы танков часто ломались. Возникали проблемы с башней из-за некачественных приводов.

T-54/55

Танки семейства Т-54 были разработаны после Второй мировой войны для устранения недостатков, присущих поздним Т-34. А именно, модернизированной, но все еще недостаточно мощной 85-мм пушки и тонкой брони. Визуально Т-54 и Т-55 очень похожи.

В соответствии с типичным советским дизайном, Т-54/55 был механически несложен и относительно прост в эксплуатации. Очень компактная конструкция с хорошим соотношением мощности и веса и широкие гусеницы делали его очень мобильным. Но приземистый силуэт танка обуславливал ограничения в комфорте для советских экипажей. На платформе Т-54/55 стояла 100-мм нарезная пушка, которая была современной на момент появления, но по сегодняшним меркам считается недостаточно мощной.

Танки семейства Т-54/55 широко экспортировались в страны Варшавского договора, на Ближний Восток, по всей Азии и во многие африканские страны. Относительная простота позволила постепенно модернизировать их с помощью дополнительного бронирования, более мощных основных орудий и модернизированных двигателей. Это значительно увеличило срок их службы. Танки семейства Т-54/55 принимали участие во многих современных конфликтах и войнах. В том числе в Сирии, Ливии, Йемене и Ираке. Это делает их, возможно, одними из самых закаленных в боях танков.

Семейство Т-90

Т-90 - позднесоветская разработка, предназначенная для замены устаревших танков семейств Т-64, Т-72 и Т-80.

Т-90 немного напоминает Франкенштейна: по сути, это сильно модернизированный корпус Т-72 с улучшенной броней и башней Т-80 с той же 125-мм гладкоствольной основной пушкой. Он оснащен системой динамической защиты и не очень тяжел - всего пятьдесят тонн. Несмотря на недостатки силовой установки, Т-90 и его варианты могут дать фору американскому M1, особенно с потенциально лучшей броней.

T-95

Фото: wikimedia.org

Возможно, самый смертоносный танк России. Но на самом деле он существует только в виде одного прототипа.

Проектирование T-95 началось в 1988 году с целью превзойти основные боевые танки НАТО как по броне, так и по огневой мощи.

Основное орудие должно было быть массивным - 152-мм. Оно могло стрелять артиллерийскими снарядами, что позволяло расширить ассортимент боеприпасов и теоретически обеспечивало возможность ведения огня по целям за пределами видимости.

Башня Т-95 нарушила традиционную советскую танковую доктрину. Она была необычно высокой. Это позволило увеличить высоту и наклон орудия, что было необходимо при стрельбе артиллерийскими снарядами.Кроме того, танк был оборудован системой активной защиты. Однако в серию проект не пошел.

Т-14 "Армата"

Танк Т-14 "Армата" является главным российским основным боевым танком нового поколения. Несмотря на отсутствие боевых испытаний, платформа Т-14 использует несколько инновационных конструктивных особенностей, которые делают новинку потенциально самым смертоносным танком в мире.

В соответствии с традиционной советской конструкцией, Т-14 очень легкий для основного боевого танка - всего сорок восемь тонн (некоторые варианты M1 Abrams весят более 69 тонн). В сочетании с необитаемой башней и экипажем всего из трех человек, он также весьма компактен.

В обычных условиях эксплуатации мощный дизельный двигатель мощностью 1500 лошадиных сил обеспечивает Т-14 невероятное соотношение мощности и веса - 31 л.с. на тонну (для сравнения, у M1 соотношение мощности и веса составляет 23-27 л.с. на тонну, в зависимости от варианта). Это делает Т-14 невероятно маневренным, но такое увеличение мощности резко сокращает срок службы двигателя.

Т-14 имеет три уровня защиты. Отделение экипажа окружено бронированной капсулой. Башня и корпус танка покрыты динамической защитой "Малахит", специально разработанной для снижения эффекта бронебойных снарядов.

Наконец, на Т-14 оснащен системой активной защиты "Афганит", которая использует доплеровский радар с АФАР для обнаружения и перехвата снарядов и ракет.