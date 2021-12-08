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08.12.2021 09:19

Филиалы АО "РЭС" подвели итоги выполнения производственных программ

В начале декабря 2021 года в Барабинске прошло традиционное выездное производственное совещание АО "РЭС". Основной темой встречи стало подведение итогов работы филиалов за 10 месяцев 2021 года, а также постановка задач и обсуждение перспектив на 2022 год.
Фото: Пресс-служба АО "РЭС" Фото: Пресс-служба АО "РЭС"
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"

В совещании под председательством первого заместителя генерального директора - технического директора Вадима Локтина приняли участие более 20 сотрудников из числа руководства филиалов и аппарата управления и руководители производственно-технических подразделений.

В рамках рабочей встречи каждым филиалом АО "РЭС" были представлены доклады об исполнении производственных программ за 10 месяцев 2021 года с прогнозом на конец года, достигнутых показателях надежности электроснабжения, объемах технологического присоединения и передачи электроэнергии, а также об иных аспектах производственной деятельности. Кроме того, участники совещания обсудили вопросы контроля за движением и списанием материалов, рационального использования складских остатков, контроля источников финансирования и лимитов по статьям затрат, утвержденных бизнес-планом.

Отдельный блок был посвящен обмену опытом внедрения передовых технологий и цифровизации электрических сетей. В частности, вниманию собравшихся были представлены презентации по итогам применения реклоузеров с возможностью учета электроэнергии и системой автоматического восстановления сети, о преимуществах эксплуатации систем цифровой радиосвязи на территориях с недостаточным покрытием сотовых операторов, а также об эксплуатации вакуумного выключателя 35 кВ.

Приятным завершением официальной части мероприятия стало торжественное вручение филиалам АО "РЭС" паспортов готовности к работе в отопительный период 2021-2022 годов. Помимо главного для каждого электросетевого предприятия документа руководители филиалов получили из рук технического директора памятные сувениры с символикой компании.

Программа второго рабочего дня встречи была насыщена презентациями новинок производителей электротехнического оборудования, соответствующего всем передовым требованиям в рамках цифровизации электросетей, а завершилась познавательной экскурсией по филиалу "Западные электрические сети" и объектам электросетевого хозяйства, находящимся в зоне его ответственности.

В целом, проведение подобных выездных совещаний не только призвано осуществить промежуточный контроль исполнения производственных программ и решить текущие эксплуатационные вопросы, но и позволяет участникам обменяться опытом и обсудить планы по реализации конкретных мероприятий, обеспечивающих надежное функционирование электрических сетей и бесперебойное электроснабжение потребителей Новосибирской области.

Материал подготовлен пресс-службой АО "РЭС"

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