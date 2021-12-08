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08.12.2021 03:00

Глава Кемерова раскритиковал работу коммунальных служб

Об этом Илья Середюк сообщил в своем Instagram.
Фото: Антон Мелентьев Фото: Антон Мелентьев
Фото: Антон Мелентьев

Зима еще только началась, а замечания от кемеровчан на некачественную уборку снега во дворах приходят регулярно. Чаще всего в обращениях люди жалуются на одни и те же УК: "Радуга", "Жилищник", "Южный", Жилищный трест Кировского района. Эти руководители были вызваны на разговор.

"Нужна другая организации работы. График, который совпадает с погодой за окном. Оперативная реакция на звонки кемеровчан и комментарии в соцсетях. Выполнение работы в обещанный срок", - отметил глава города Кемерово Илья Середюк.

Основную работу по уборке дворов необходимо проводить в будни, когда большинство людей на работе. Важно, чтобы и собственники жилья отнеслись с пониманием: если висит объявление о том, что двор будет чистить техника - необходимо убрать на это время припаркованные автомобили. Илья Середюк призвал действовать сообща и заботиться о городе.

Вопрос с уборкой снега глава областного центра постоянно держит на контроле. Если есть проблемы - необходимо написать ему в соцсети или на официальные страницы администрации.

Материал подготовлен пресс-службой администрации города Кемерова

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