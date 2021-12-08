Из шахты "Листвяжная" подняли тело еще одного погибшего

Тело еще одного погибшего шахтера подняли горноспасатели из аварийной шахты "Листвяжная" в Кузбассе. Об этом сообщают власти региона.

Как писала "РГ", во вторник подразделения ВГСЧ обнаружили, а затем подняли на поверхность тела тринадцати человек - двенадцати шахтеров и одного горноспасателя. Сейчас идет повторное обследование горных выработок, чтобы определить, где именно находится последний из погибших горняков.

- Параллельно проводится ревизия оборудования участкового водоотлива, восстановление вентиляционных сооружений и систем аэрогазового контроля в шахте, - уточнили в пресс-службе областного ГУ МЧС России. - Продолжается и контроль рудничной атмосферы с целью определения динамики ее изменения на аварийном участке. Пробы отбираются в соответствии с оперативным планом. В работах, которые ведутся круглосуточно, участвуют четыре отделения горноспасателей.