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08.12.2021 09:44
Рубрика: Власть

Омские спасатели наградили лучшего пожарного-добровольца

Текст: Наталья Граф (Омск)
Многодетный отец Андрей Прядуненко признан лучшим добровольным пожарным в Омской области. Более десяти лет он помогает МЧС тушить возгорания в селе Лузино.
Фото: Наталья Граф/РГ Фото: Наталья Граф/РГ
Фото: Наталья Граф/РГ

- Андрей Георгиевич принял участие в тушении более 30 пожаров, - отметил первый заместитель ГУ МЧС России по Омской области Александр Рекин. - У него отличная физическая подготовка. Прядуненко имеет множество допусков к работе в непригодной для дыхания среде, работе на высоте, поисково-спасательным работам и аварийно-спасательным работам на территории, связанной с розливом нефтепродуктов. А еще наш доброволец воспитывает пятерых детей и регулярно сдает кровь - является почетным донором.

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
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Добровольную пожарную команду в селе Лузино решили создать в 2011 году.

- Когда расстояния между населенными пунктами насчитывают десятки километров, а пожарным иногда на дорогу приходится тратить и около часа, то здесь, в прямом смысле, спасают добровольцы, - говорит Рекин. - Ведь они находятся непосредственно в селах, деревнях и поселках. И именно они на первых стадиях развития пожара либо ликвидируют его, либо "удерживают в кольце" до прибытия сотрудников МЧС России.

- В ряды добровольных пожарных я вступил не задумываясь, так как всегда готов прийти на помощь чужой беде, - рассказывает Андрей Прядуненко. - На дежурство я выхожу несколько раз в месяц. Чаще всего мы выезжаем на пожары на дачах. Они горят круглый год. Но бывает и просто помогаем односельчанам, попавшим в сложную ситуацию. Однажды трехлетний малыш захлопнул двери в квартиру, а родители остались снаружи. Я забрался по лестнице на второй этаж и через окно попал в дом. Ребенок даже испугаться не успел.

У Прядуненко четыре сына и одна дочка. Мальчишки постоянно просятся подежурить вместе с папой и тоже мечтают стать спасателями.

По данным МЧС, в Омской области зарегистрированы 193 добровольные пожарные команды и 612 добровольных пожарных дружин. В этом году волонтеры приняли участие в ликвидации 12 процентов от общего количества зарегистрированных пожаров в сельской местности. Добровольцы самостоятельно потушили 123 возгорания и спасли материальных ценностей на сумму более 1 миллиона рублей.

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