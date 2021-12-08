Сотрудников медучреждений Приангарья арестовали за обман на 20 млн

Следственный комитет возбудил по материалам ФСБ уголовное дело против четверых жителей Иркутска. Им предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве по сговору. Об этом сообщили сегодня в региональном главке СК РФ.

По версии правоохранительных органов, представители коммерческих организаций, занимающихся поставками медицинской техники, и сотрудники областных учреждений здравоохранения, ответственные за госзакупки, нанесли федеральному и региональному бюджетам ущерб на 21 миллион рублей. Это произошло при закупке медицинского оборудования в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения" - техника приобретена по завышенной цене.

Фигуранты дела задержаны. По решению суда они арестованы на два месяца, уточнили в прокуратуре Иркутской области. Надзорное ведомство поставило расследование на контроль.