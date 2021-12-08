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08.12.2021 11:53
Рубрика: Власть

Стелу "Красноярск – город трудовой доблести" открыли в день годовщины региона

В день образования Красноярского края в его столице состоялась церемония открытия мемориального комплекса "Красноярск - город трудовой доблести". В ней приняли участие первые лица края и города, представители ветеранских и общественных организаций, а также руководители предприятий краевого центра.
Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края

Обращаясь к красноярцам, глава региона отметил, что установка мемориального комплекса - дань памяти стойкости и мужеству красноярцев, которые во время Великой Отечественной войны трудились в заводских цехах, налаживали работу эвакуированных предприятий.

Прямая речь

Александр Усс, губернатор Красноярского края:

- Почетное звание "Город трудовой доблести" Красноярск получил в особый год - год 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны. В этот драматичный для истории нашей страны период сюда, в центр Сибири, были эвакуированы более 20 крупных промышленных предприятий, приехали тысячи людей. Наш город практически с нуля стал центром оборонной промышленности. Отсюда на фронт шли эшелоны с бойцами сибирских дивизий, продовольствием, вооружением. Большое спасибо создателям мемориала. Вы вложили в него кусочек своего сердца, своей души. Пусть это комплекс будет знаком нашего глубочайшего уважения поколению победителей, тем, кто выстоял в военное лихолетье и спас страну. Пусть для всех, кто живет и работает сейчас, это место будет местом силы, которое ведет их к новым свершениям, новым победам.

В свою очередь мэр Красноярска Сергей Еремин также поблагодарил всех, кто поддержал инициативу о присвоении краевому центру почетного звания.

Напомним, весной 2021 года решением президента России Красноярску присвоено почетное звание РФ "Город трудовой доблести". Этому предшествовало народное голосование - около 140 тысяч красноярцев поддержали это решение. Горожане проявили активность и в выборе места для мемориального комплекса, который является неотъемлемым атрибутом города, получившим столь высокое звание.

Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
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Стела установлена Российским военно-историческим обществом, правительством Красноярского края и администрацией города. Над мемориальным комплексом работала творческая группа местных архитекторов и историков во главе с российским скульптором-монументалистом Денисом Стритовичем.

В основу архитектурного решения легли фотографии с изображением продукции красноярских заводов и знаковых событий из жизни города в период Великой Отечественной войны. Также на пилонах стелы размещено четверостишие из стихотворения красноярского поэта Игнатия Рождественского "Новостройка".

Справка "РГ"

С первого дня войны в Красноярске было развернуто масштабное производство военной продукции, остро необходимой фронту. В 1941-м году, в самый сложный момент, Красноярск принял оборудование 29 крупных заводов и фабрик из прифронтовых территорий и 30 тысяч рабочих. В первой половине 40-х годов XX века Красноярский край стал одним из новых промышленных арсеналов страны: по выпуску продукции он занимал шестое место в СССР.

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