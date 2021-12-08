В Иркутске заключенный колонии умер от ожогов

В Иркутской области правоохранители выясняют обстоятельства смерти осужденного, отбывавшего наказание в исправительной колонии №3. Заключенный умер от ожогов, сообщает сегодня "Интерфакс" со ссылкой на региональное управление ФСИН.

По предварительной информации, мужчина пытался травмировать себя ради освобождения от обязательных работ. Согласно данным пенитенциарного ведомства, он случайно опрокинул на себя всю емкость с горючей жидкостью и получил сильные ожоги. Пострадавший скончался в одной из больниц Иркутска.