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08.12.2021 10:46
Рубрика: Происшествия

В Красноярске руководитель ЗАГСа помогла мошенникам получить маткапитал

Текст: Дмитрий Машуков

Суд Кировского района Красноярска огласил вердикт по уголовному делу о служебном подлоге и взятке. Преступления совершила руководитель территориального отдела ЗАГС. Благодаря выданным ею липовым справкам мошенникам удалось получить материнский капитал на несуществующих детей. Об этом сегодня рассказали в прокуратуре Красноярского края.

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Установлено, что в 2015 году чиновница получила от нескольких жителей столицы региона взятки - более 60 тысяч рублей. За эти деньги сотрудница ЗАГС внесла в госреестр сведения о рождении шести детей вне медицинской организации, хотя в действительности этих младенцев не существовало. На основании выданных злоумышленницей фальшивых свидетельств о рождении горожане получили средства материнского капитала.

Суд приговорил взяточницу к пяти годам колонии и штрафу в 600 тысяч рублей с временным лишением права занимать некоторые должности. Приговор не вступил пока в законную силу.

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