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08.12.2021 09:55
Рубрика: Общество

В Томском политехе пройдут экскурсии и мастер-классы для школьников

Текст: Наталья Граф (Томск)
Томский политехнический университет познакомит школьников с современными энергетическими профессиями.
Фото: Пресс-служба ТПУ Фото: Пресс-служба ТПУ
Фото: Пресс-служба ТПУ

Для учащихся средних и старших классов ко Дню энергетика в вузе подготовили серию мероприятий "Заряжайся с ТПУ".

Фото: Пресс-служба ТПУ
В Томском политехе появится центр компетенций для студентов

- В Томском политехе много направлений связано с этой областью, выпускники вуза работают в энергетической отрасли по всей стране, - рассказал "РГ" куратор проекта, начальник отдела организации набора ТПУ Александр Денисевич. - Чтобы познакомить школьников с разными энергетическими профессиями, от светотехников до ядерщиков, и помочь им определиться с будущим призванием, мы решили провести серию экскурсий и мастер-классов по университету.

С 6 по 25 декабря ребята смогут посетить лаборатории водородных технологий, электро- и теплоэнергетики. Школьники попробуют самостоятельно собрать щитовое оборудование, узнают, что такое электрическая энергия и научатся управлять светом. На экскурсиях дети увидят, как производится управление современными энергетическими объектами.

- Участникам проекта покажут вектор развития фундаментальных и прикладных научных исследований в области технологий водородной энергетики, материаловедения для водородной энергетики, физики конденсированного состояния вещества, физики плазмы, пучковых и плазменных технологий в соответствии с мировыми аналогами, - сообщают в Томском политехническом университете.

В программе запланирована также серия мастер-классов. Будущие инженеры под руководством экспертов вуза сделают 3D-проект освещения, поработают с электрической цепью постоянного и переменного тока и изучат альфа-частицы.

Все мероприятия будут проходить в онлайн-формате. Зарегистрироваться в проекте "Заряжайся с ТПУ" может любой желающий ученик 5-11-го классов. Отмечается, что среди участников проекта будет разыгрываться мерч Томского политеха. Школьники смогут стать обладателями вещей с символикой вуза.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск Томский политех – 125 лет учим инженеров

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