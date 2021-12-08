В Томском политехе пройдут экскурсии и мастер-классы для школьников

Томский политехнический университет познакомит школьников с современными энергетическими профессиями.

Для учащихся средних и старших классов ко Дню энергетика в вузе подготовили серию мероприятий "Заряжайся с ТПУ".

- В Томском политехе много направлений связано с этой областью, выпускники вуза работают в энергетической отрасли по всей стране, - рассказал "РГ" куратор проекта, начальник отдела организации набора ТПУ Александр Денисевич. - Чтобы познакомить школьников с разными энергетическими профессиями, от светотехников до ядерщиков, и помочь им определиться с будущим призванием, мы решили провести серию экскурсий и мастер-классов по университету.

С 6 по 25 декабря ребята смогут посетить лаборатории водородных технологий, электро- и теплоэнергетики. Школьники попробуют самостоятельно собрать щитовое оборудование, узнают, что такое электрическая энергия и научатся управлять светом. На экскурсиях дети увидят, как производится управление современными энергетическими объектами.

- Участникам проекта покажут вектор развития фундаментальных и прикладных научных исследований в области технологий водородной энергетики, материаловедения для водородной энергетики, физики конденсированного состояния вещества, физики плазмы, пучковых и плазменных технологий в соответствии с мировыми аналогами, - сообщают в Томском политехническом университете.

В программе запланирована также серия мастер-классов. Будущие инженеры под руководством экспертов вуза сделают 3D-проект освещения, поработают с электрической цепью постоянного и переменного тока и изучат альфа-частицы.

Все мероприятия будут проходить в онлайн-формате. Зарегистрироваться в проекте "Заряжайся с ТПУ" может любой желающий ученик 5-11-го классов. Отмечается, что среди участников проекта будет разыгрываться мерч Томского политеха. Школьники смогут стать обладателями вещей с символикой вуза.