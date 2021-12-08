На Ставрополье маршрутка перевернулась после столкновения с такси

В городе Минеральные Воды на Ставрополье вечером 7 декабря на перекрестке столкнулись легковая иномарка и пассажирская "ГАЗель". Микроавтобус выполнял рейс по маршруту №110, в салоне в момент удара находились 8 пассажиров и водитель. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона, в результате ДТП два человека госпитализированы.

- По предварительным данным, 7 декабря около 20 часов на улице Ставропольской водитель автомобиля Hyundai на нерегулируемом неравнозначном перекрестке не предоставил право преимущества проезда и допустил столкновение с пассажирской "ГАЗелью". От удара "ГАЗель" перевернулась, - говорится в сообщении ведомства.

Пострадали двое пассажиров микроавтобуса. Оба они оказались жителями поселка Ульяновка, который находится в нескольких десятках километров от Минеральных Вод. Пострадавших доставили в больницу с различными травмами.

Легковым авто управлял 52-летний житель Минераловодского округа, в момент аварии он был трезв. Также у него не нашли большого количества штрафов за нарушения правил дорожного движения. Госавтоинспекция начала проверку по факту ДТП.

Свою проверку инцидента начали и в прокуратуре Ставрополья. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, сейчас устанавливаются причины и обстоятельства аварии.