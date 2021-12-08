В ноябре 97 процентов должников Ставрополья оплатили долги за электроэнергию

"Россети Северный Кавказ" в зоне производственной деятельности филиала "Ставропольэнерго" эффективно реализуют мероприятия по повышению платежной дисциплины.

Благодаря системной информационно-разъяснительной работе с должниками, которую энергетики непрерывно проводят на территории Ставропольского края, большинство неплательщиков предпочитают погашать имеющуюся задолженность за потребленный ресурс до введения ограничения режима потребления электрической энергии. К примеру, во втором квартале текущего года так поступили более 93 процентов должников, в третьем - порядка 96 процентов, в ноябре - почти 97 процентов.

"В ноябре 2021 года 3 тысячи 577 должников оплатили долги за электроэнергию, не дожидаясь крайней меры - ограничения электроснабжения. Только 115 потребителей из категории физических лиц и 12 потребителей-юридических лиц остались без электроэнергии за долги. Как показывает анализ, 127 должников составили чуть более 3 процентов от 3 704 заявки, полученной из энергосбытовой компании на введение режима ограниченного потребления", - отметили в отделе учета электроэнергии и мониторинга потерь энергокомпании.

Пресс-релиз предоставлен ПАО "Россети Северный Кавказ"