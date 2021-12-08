Новости

Умер актер и звукорежиссер "Машины времени" Владимир Виноградов 20:00
Постер: трейлер "Соника 2" выйдет на The Game Awards 19:41
Критики опубликовали еще два списка лучших фильмов года 17:31
Нину Ургант похоронили на кладбище в Комарово 16:57
Сайт Metacritic опубликовал список 10 лучших фильмов 2021 года 16:55

Создатели фильма "Майор Гром" провели урок в заполярной школе

Наше кино
    08.12.2021, 19:59
Текст:   Татьяна Сухановская

8 декабря в рамках проекта "Культурный марафон" создатели фильма "Майор Гром" режиссер Олег Трофим и актер Сергей Горошко провели онлайн-урок в школе поселка Искателей Ненецкого автономного округа.

Фото: kinopoisk.ru
"Кинопоиск" назвал самые популярные фильмы и сериалы ноября

По сообщению пресс-службы "Кинопоиска", они рассказали детям о сложностях, с которыми столкнулись во время создания кинокомикса, а также поделились подробностями съемок. К примеру, несмотря на то, что в сцене с огнеметом использовался настоящий огонь, Горошко выполнял трюки самостоятельно.

Поселок Искателей для проведения онлайн-урока выбран неслучайно: Олег Трофим здесь родился, учился в местной школе. Он уверен, что именно в Заполярье начался его путь в профессию. Поэтому общение с ребятами Олег Трофим начал с благодарности учительнице музыки, вдохновившей его стать режиссером.

Создатели фильма рассказали школьникам о мире кино и поиске своего места в нем, объяснили, в чем заключается работа режиссера и актера, раскрыли секрет, почему современный кинематограф становится мультижанровым и что скрывается за эффектной картиной, которая демонстрируется на экране.

- Есть разница между большим фильмом на длинную дистанцию и эпизодом на три дня. Ко всему надо готовиться одинаково усиленно и с одинаковой отдачей, тогда судьба награждает, - отметил Сергей Горошко.

"Культурный марафон" - это ежегодная всероссийская акция Яндекса, Министерства культуры РФ и Министерства просвещения РФ. В его основе - интерактивный онлайн-тест, расширяющий кругозор, развивающий мышление школьников. "Культурный марафон" знакомит ребят с искусством, которое обычно не изучают в школе. Тема этого года - кинематограф. Интерактивные задания теста помогают понять, как устроено кино, как режиссеры управляют эмоциями людей.

Новости

Marvel раскрыла, как Соколиный глаз познакомился с Черной вдовой 15:46
В "Соколином глазе" состоялось камео одного из новых персонажей Marvel 15:20
Вышел второй трейлер мультфильма "Три богатыря и конь на троне" 15:02
Режиссер "Хранителей" снимет сериал об СССР "Красная радуга" 14:50
⧣ Россия
Фото: KION
Анонсирован сериал Авдотьи Смирновой "Почка" с Любовью Аксеновой 13:55
Вышел трейлер нового проекта Наталии Мещаниновой "Алиса не может ждать" 13:39
В Петербурге прощаются с Ниной Ургант 12:16
⧣ интернет
Фото: kinopoisk.ru
Кинотеатры отказываются от восьмых "Ёлок" 07.12.2021
Вышел новый официальный русский трейлер четвертой "Матрицы" 06.12.2021
Звезда "Игры престолов" расскажет об истории России в новом проекте 06.12.2021
⧣ фантастика
Фото: more.tv
Вышел русский трейлер постапокалиптического сериала о пандемии 12:07
Вышел первый тизер экранизации игры Halo 10:25
Вышел трейлер третьего сезона сайфай-сериала "Сквозь снег" 09:10