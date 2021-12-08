Создатели фильма "Майор Гром" провели урок в заполярной школе

8 декабря в рамках проекта "Культурный марафон" создатели фильма "Майор Гром" режиссер Олег Трофим и актер Сергей Горошко провели онлайн-урок в школе поселка Искателей Ненецкого автономного округа.

По сообщению пресс-службы "Кинопоиска", они рассказали детям о сложностях, с которыми столкнулись во время создания кинокомикса, а также поделились подробностями съемок. К примеру, несмотря на то, что в сцене с огнеметом использовался настоящий огонь, Горошко выполнял трюки самостоятельно.

Поселок Искателей для проведения онлайн-урока выбран неслучайно: Олег Трофим здесь родился, учился в местной школе. Он уверен, что именно в Заполярье начался его путь в профессию. Поэтому общение с ребятами Олег Трофим начал с благодарности учительнице музыки, вдохновившей его стать режиссером.

Создатели фильма рассказали школьникам о мире кино и поиске своего места в нем, объяснили, в чем заключается работа режиссера и актера, раскрыли секрет, почему современный кинематограф становится мультижанровым и что скрывается за эффектной картиной, которая демонстрируется на экране.

- Есть разница между большим фильмом на длинную дистанцию и эпизодом на три дня. Ко всему надо готовиться одинаково усиленно и с одинаковой отдачей, тогда судьба награждает, - отметил Сергей Горошко.

"Культурный марафон" - это ежегодная всероссийская акция Яндекса, Министерства культуры РФ и Министерства просвещения РФ. В его основе - интерактивный онлайн-тест, расширяющий кругозор, развивающий мышление школьников. "Культурный марафон" знакомит ребят с искусством, которое обычно не изучают в школе. Тема этого года - кинематограф. Интерактивные задания теста помогают понять, как устроено кино, как режиссеры управляют эмоциями людей.