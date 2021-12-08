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08.12.2021 11:02
Рубрика: Происшествия

В Ростовской области задержали трех подозреваемых в похищении знакомого

Текст: Роман Мерзляков (Ростов-на-Дону)

Следователи возбудили уголовное дело в отношении троих жителей Азовского района Ростовской области, подозреваемых в похищении человека, сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Фото: ntv.ru
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По версии следствия, в ноябре трое пьяных мужчин явились к своему знакомому. У них были к нему претензии, так как он перед тем подал заявление о привлечении их к уголовной ответственности. Незваные гости поочередно стали бить хозяина, а затем связали ему руки. Подгоняя его электрошокером, они загнали мужчину в подвал жилого дома в хуторе Мечетный. Там они удерживали пленника в течение нескольких часов.

Когда бдительность похитителей притупилась, мужчине удалось сбежать и сообщить о преступлении в правоохранительные органы. Подозреваемые задержаны, они дали признательные показания. Перед судом возбуждены ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

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