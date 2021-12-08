В Ростовской области задержали трех подозреваемых в похищении знакомого

Следователи возбудили уголовное дело в отношении троих жителей Азовского района Ростовской области, подозреваемых в похищении человека, сообщает пресс-служба регионального управления СК.

По версии следствия, в ноябре трое пьяных мужчин явились к своему знакомому. У них были к нему претензии, так как он перед тем подал заявление о привлечении их к уголовной ответственности. Незваные гости поочередно стали бить хозяина, а затем связали ему руки. Подгоняя его электрошокером, они загнали мужчину в подвал жилого дома в хуторе Мечетный. Там они удерживали пленника в течение нескольких часов.

Когда бдительность похитителей притупилась, мужчине удалось сбежать и сообщить о преступлении в правоохранительные органы. Подозреваемые задержаны, они дали признательные показания. Перед судом возбуждены ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу.