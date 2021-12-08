Все о бестраншейных технологиях с заводом буровой техники "Гидрофоб"

Завод располагает ресурсами, позволяющими сосредоточить весь производственный цикл в одном месте. Изделие проходит все этапы от первоначальной задумки и конструкторской разработки до испытаний и выпуска в серийное производство. Сегодня штат сотрудников насчитывает 70 человек, в числе которых опытные конструкторы, инженеры, производственники и управленцы.

Завод предлагает комплексные решения для прокладки коммуникаций без подготовки стартового котлована (с поверхности), для замены старых коммуникаций без нарушения ландшафта, а также для работы с самыми сложными траекториями и грунтами. Предприятие разработало и производит такие известные модели установок, как: УПКТ-30 и УПКТ-30ВУ, УПК-20В и УПК-40В, УГНБ-3М4 и УГНБ-4М.

Установка продавливания труб диаметром до 1620 мм - УПТ-6 "Геракл". Фото: пресс-служба "Гидрофоб"

УПКТ-30 - установка прокольная котлованного типа, отличительными особенностями которой является компактность и модульность. Ее можно переносить силами двух человек и монтировать в труднодоступные для манипулятора места. Установка работает без применения бурового раствора и позволяет выполнять объекты даже без подготовки стартового котлована.

УПК-20В и УПК-40В - прокольные установки, позволяющие производить работы из колодца диаметром один метр. При компактных размерах установка имеет мощное усилие тяги, что сделало ее одной из самых востребованных на рынке.

УГНБ-4М2 - самоходная установка горизонтально-направленного бурения, позволяет вести бурение в сложных грунтах с последующим расширением до 650 мм, на расстояние до 300 метров. Сегодня машина успешно эксплуатируется в следующих регионах: Владивосток "Приморский водоканал",республике Башкортостан "Водоканал города Стерлитамак", в Челябинской, Воронежской и Ростовской областях.

География поставок включает 80 регионов нашей страны, накоплен положительный опыт использования оборудования в таких компаниях, как: ПАО "Газпром", ПАО "Ростелеком", АО "Росводоканал", Администрации областей и городов.

"Гидрофоб" является постоянными участниками выставки Bauma CTT, "Вода: экология и технология" "ЭкваТэк", а также "РОС-ГАЗ-ЭКСПО". Также специалисты проводят индивидуальные демонстрации, консультации и обучения на территории завода.

Завод Буровой Техники "Гидрофоб" является организатором ежегодного "Всероссийского практического семинара по бестраншейной прокладке коммуникаций", где проводится демонстрация заводского оборудования горизонтально-направленного бурения, управляемого прокола грунта, замены старых труб методом гидравлического разрушения в условиях, максимально приближенных к реальным.

Ознакомиться с оборудованием и последними модификациями можно на сайте www.zavodgnb.ru Видео работы оборудования представлены на YouTube канале завода "Гидрофоб".

Подготовлено с помощью пресс-службы завода "Гидрофоб"