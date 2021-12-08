Вынесен приговор по делу о поджоге дома волгоградского губернатора

Южный окружной военный суд огласил приговор по уголовному делу в отношении предпринимателя Евгения Ремезова, причастного к поджогу дома губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Обвиняемому назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Как установлено в суде, Ремезов являлся лидером организованной преступной группы, причастной к поджогу дома Бочарова в 2016 году. После задержания фигурант уголовного дела дал показания на волгоградского предпринимателя Владимира Зубкова и экс-главу регионального управления СК РФ Михаила Музраева.

В ноябре прошлого года в Волгограде вынесли приговор двум другим обвиняемым по этому делу. Иван Железняков осужден на 6,5 года колонии, Дмитрий Ушаков - на восемь лет.

Отмечается, что Ремезов привлек для совершения террористического акта четырех человек. Еще он был причастен к причинению тяжкого вреда здоровью предпринимателя и поджогу чужого автомобиля.