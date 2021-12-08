На Среднем Урале в пятиэтажке взорвался газ

В поселке Цементный под Невьянском в жилом доме произошел пожар. Причиной мог стать взрыв газа.

Как передает пресс-служба МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 14:02 по местному времени. Возгорание случилось в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома. Огонь повредил еще три соседние квартиры.

Самостоятельно эвакуировались 50 человек, из них 10 детей. Спасены пожарными с помощью специальных устройств два человека. Локализовали пожар в 14:36. В тушении пожара участвуют 13 человек, пять единиц техники. Информации о пострадавших нет.

Как рассказал "РГ" начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, по предварительной информации, в трехкомнатной квартире произошел взрыв газа с последующим возгоранием. Причиной может быть утечка. В результате ЧП взрывной волной выбило стекла в окнах, газ экстренно перекрыли.

По словам представителя ведомства, в этой квартире несколько лет никто не живет, но личность собственника полицейские уже установили. Это местный житель, пенсионер 1960 года рождения.

На месте происшествия работают сотрудники территориального отдела полиции, экстренные службы, замглавы администрации городского округа, руководители разных ведомств. Полиция устанавливает подробные обстоятельства случившегося, по итогам проверки будет принято решение.