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08.12.2021 09:36
Рубрика: Происшествия

Тюменского чиновника обвинили в хищении пяти миллионов рублей

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)

Утро в Тюмени началось с громкой новости: Следственный комитет области возбудил уголовное дело по поводу хищения пяти миллионов бюджетных рублей в отношении директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта местной администрации, его родственницы, которая трудилась в том же департаменте консультантом, а также директора коммерческой организации.

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Двум фигурантам уже предъявили обвинение. Самое интересное: в конце ноября представители ведомства публично презентовали горожанам новую очередь платных парковок, а сейчас там грядут серьезные кадровые перестановки. Поскольку после задержания "главного дорожника города" его тут же уволили из мэрии, временно исполняющим обязанности стал заместитель Евгений Ташланов.

По данным следствия, в феврале 2000-го и в феврале 2001-го фигурант по предварительному сговору с родственницей и директором фирмы присвоили крупную сумму денег, которая должна была пойти на оплату работ по содержанию и уборке автомобильных дорог в Тюмени.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК области, на днях оперативники провели обыски в служебных кабинетах и по местам жительства всех фигурантов уголовного дела и изъяли документацию и технические средства. Сейчас назначены судебные экспертизы.

- Следователем направлено в суд ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Вину фигурант уголовного дела признал и готов возместить причиненный ущерб. Расследование уголовного дела продолжается, - отметили в пресс-службе ведомства.

Добавим, что задержанный экс-директор занимал должность руководителя департамента с 2016 года. Ранее он трудился в этом же ведомстве замом, а также в органах местного самоуправления, которые курировали развитие дорожно-транспортной инфраструктуры.

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