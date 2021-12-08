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08.12.2021 11:08
Рубрика: Экономика

Регионы благоустраивают малые города быстрее графика

Текст: Марина Трубилина

Завершено благоустройство более 260 общественных территорий, ставших победителями всероссийского конкурса, сообщает Минстрой.

Фото: Артем Ленц/ТАСС
В Минстрое назвали проблемы комплексного развития территорий

Конкурс лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях проходит с 2018 года. Победителями стали 560 проектов в 78 регионах. Их реализация завершится к 2023 году. Победители получают средства на это из федерального бюджета. Среди победителей были распределены субсидии на общую сумму 35 млрд рублей.

Ряд проектов должен был сдаваться до конца 2022 года, но территории благоустроены досрочно. Среди передовиков - Ивановская, Иркутская, Калужская, Кемеровская, Костромская, Курганская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Оренбургская, Орловская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Тверская, Тульская, Ульяновская области, Кабардино-Балкария, Удмуртия, Чечня, Мордовия, Якутия, Татарстан и Ханты-Мансийский АО.

"Конкурсные проекты - это значительный стимул развития малых городов и исторических поселений. Как показывает статистика, благодаря им дополнительно были созданы тысячи рабочих мест", - отметил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Прием заявок на следующий конкурс с призовым фондом в 10 млрд рублей начнется весной 2022 года.

При отборе проектов учитываются степень вовлечения граждан и разнообразие форм их участия, качество архитектурных и планировочных решений, востребованность территорий и синхронизация проекта с другими программами развития территорий. Также необходимо обеспечить сохранение историко-градостроительной и природной среды. Проект должен быть просчитан с экономической, социальной точки зрения, использовать экологичные материалы.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Правительство Минстрой

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