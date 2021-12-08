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Тело 36-летнего актера Брахмы Мишры найдено в его доме

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    08.12.2021, 09:30
Текст:   Олег Усков

Ушел из жизни 36-летний индийский актер кино и ТВ Брахма Мишра. Как передает Times of India, полуразложившееся тело артиста было обнаружено в его квартире в элитном районе Мумбаи Версова. В квартиру актера проникли после того, как соседи пожаловались на исходившее из нее зловоние.

По имеющимся данным, 29 ноября Брахма обратился к врачам с жалобами на боли в груди и, получив лекарства, был отправлен домой. Где и скончался, предположительно, от сердечного приступа.

Более точный диагноз станет известен после вскрытия и проведения всех экспертиз.

Мишра родился в 1985 году. Сниматься начал в нулевых - "Манджхи: Человек горы", "Невеста Бадринатха", ситком "Офис против офиса", "Битва при Сарагахри", "Прекрасная возлюбленная".

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