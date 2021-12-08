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Умер актер и звукорежиссер "Машины времени" Владимир Виноградов

Новости
    08.12.2021, 20:00
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

7 ноября на 80-м году жизни умер Владимир Виноградов - прославленный советский, российский звукорежиссер и актер, неоднократный номинант и лауреат премии "Ника". Некролог опубликован на сайте ВГИКа.

Владимир Виноградов родился 15 мая 1942 года в Ступино. В 1965-м с отличием окончил Музыкально-педагогическое училище имени Гнесиных, в 1972-м получил диплом об окончании ВГИКа, где учился на факультете теории и истории кино.

Работал артистом оркестра в Московском объединении музыкальных ансамблей. С 1966-го - звукорежиссер на Центральном телевидении, где принимал участие в работе над программами "Песня года", фильмом Гинзбурга "Волшебный фонарь", телефильмом "Бенефис Людмилы Гурченко", циклом программ "Новогодний аттракцион".

В 1982-м Виноградов пришел на "Мосфильм". В итоге в послужном списке артиста - более трехсот картин, совместная работа с Рязановым, Михалковым, Тодоровским, "Жестокий романс", "Иди и смотри", "Убить дракона", "Курьер", "Утомленные солнцем", "Анкор, еще анкор!".

Кроме того, Виноградов работал над записью более шестидесяти музыкальных альбомов отечественных исполнителей, среди которых "Автограф" и "Машина времени". В частности, в знаменитой песне "Машины" "Разговор в поезде" звучит именно его живой свист. Был звукорежиссер мюзикла "Норд-Ост".

Как актер снялся в "Маленьком одолжении" с Караченцовым, Догилевой и Ахеджаковой.

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