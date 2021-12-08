В армии рассказали об освоении "Терминатора"

Боевая машина поддержки танков "Терминатор" успешно вписалась в состав 90-й гвардейской Витебско-Новгородской танковой дивизии Центрального военного округа. Она обрела свой ротный статус в тактическом звене одного из танковых полков дивизии.

Об этом газете "Красная звезда" рассказал командир южноуральской танковой дивизии ЦВО полковник Рамиль Ибатуллин. Он добавил, что курс плановой программы боевой подготовки был насыщен и разнообразен. Это и занятия по вождению БМПТ, и боевые стрельбы, и тактические учения батальонного и полкового уровня. Был возрожден и так называемый метод сквозной атаки. Это когда боевые машины атакующей стороны, не снижая темпа огня, в едином порыве буквально пронизывают боевые порядки обороняющегося условного противника.

Рассказал полковник Рамиль Ибатуллин и об укомплектовании экипажей БМПТ "Терминатор".

Интерес к новой машине был большой. Отбор кандидатов в экипажи БМПТ вели на конкурсной основе. И если с механиками-водителями все было просто, ведь ходовая база у "Терминатора" от танка Т-90А, то с назначением личного состава на остальные штатные единицы пришлось повозиться. Например, подбор наводчиков АГ-17Д осуществляли из составов гранатометных взводов танковых полков. На одно место претендовали по четыре человека.

Также было и с командирскими должностями БМПТ. Здесь рассматривали кандидатуры абсолютных лидеров из числа сержантского состава, у кого второй и третий срок службы по контракту, кто в течение года был активным участником масштабных войсковых учений. Конкурс составил пять человек на одно место.

В новом учебном году процесс освоения БМПТ продолжат. А летом 2022 года подразделение "Терминаторов" будет участвовать в более масштабном учении батальонного уровня.