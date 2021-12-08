В Германии два человека погибли при столкновении военной техники на полигоне

Двое военнослужащих бундесвера погибли в результате несчастного случая, произошедшего во время учений в земле Нижняя Саксония. Об этом сообщается в Twitter сухопутных войск ФРГ.

ЧП произошло во вторник на полигоне в Бергене, передает РИА Новости. Как уточнят издание Welt, танк столкнулся с военным внедорожником. В результате два человека получили травмы, не совместимые с жизнью.

Минобороны страны уже выразило соболезнования семьям и близким погибших. Как добавляет ТАСС, после произошедшего все мероприятия на полигоне были отменены.

Военный полигон Берген находится в южной части Люнебургской пустоши на севере ФРГ. Его площадь 24 900 га, он является одним из крупнейших военных полигонов в Европе.