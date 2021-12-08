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08.12.2021 07:57
Рубрика: В мире

В южнокорейском Пусане обсуждают проблемы Арктики

Текст: Олег Кирьянов (Пусан)
С понедельника в южнокорейском Пусане стартовала международная конференция "Неделя арктического партнерства 2021", в ходе которой представители стран, заинтересованных в изучении и развитии региона Северного полюса, обсуждают проблемы этой части нашей планеты.
Фото: Олег Кирьянов/РГ Фото: Олег Кирьянов/РГ
Фото: Олег Кирьянов/РГ

Республика Корея (РК) несмотря на то, что не имеет прямого выхода к Арктике, но на правах страны-наблюдателя Арктического совета принимает активное участие в деятельности по исследованию Северного полюса и прилежащих регионов. "Мы надеемся, что данное мероприятие представит собой платформу для взаимодействия и сотрудничества как арктических, так и неарктических стран мира", - заявил министр морских дел и рыболовства РК Мун Сон Хёк. Глава ведомства отметил, что нынешний год стал особенным в плане активизации усилий Кореи по изучению полярных регионов. "Сделаны сразу три важных шага в этом направлении: во-первых, принят и с октября вступил в силу "Закон о развитии деятельности в полярных регионах", который создал правовую базу для полноценной работы, во-вторых, парламентом утвержден план строительства второго ледокола, который позволит существенно увеличить наши возможности в районе Северного полюса, в-третьих, буквально на днях принята правительством "Стратегия деятельности РК на Северном полюсе 2050", создающая основу для долгосрочной работы.

Фото: Александр Корольков
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Программа "Недели арктического партнерства 2021", разделена на 13 тематических семинаров и конференций, в ходе которых обсуждаются наиболее актуальные проблемы Северного полюса, включая изменение климата, флоры и фауны, микроорганизмов, использование новых технологий, вопросы логистики, эффективного и экологически обоснованного экономического освоения, прав коренных народов региона и др.

Участники мероприятия, среди которых более сотни политиков, ученых, экспертов в сфере логистики, судостроения, антропологии и других направлений из Кореи, России, Норвегии, Канады, Японии, Китая и других государств, неоднократно указывали на необходимость развития сотрудничества с Россией. "Огромная территория России выходит непосредственно к региону Северного полюса, а потому невозможно игнорировать вашу страну. Безусловно, Южная Корея крайне заинтересована в сотрудничестве с вашей страной по части изучения и использования районов Северного полюса. Хотя Корея не имеет прямого выхода к Северному полюсу, но мы могли бы предложить россиянам нашу помощь по части активизации использования Северного морского пути, развития логистической и портовой инфраструктуры, судостроения, а также в сфере проведения разнообразных научных исследований в микробиологии, изучении климата, проблем Мирового океана и других", - пояснил "Российской газете" Генеральный секретарь Консорциума научных исследований Северного полюса и научный сотрудник Институт полярных исследований РК Сон Хён Гё. Он добавил, что министерство морских дел и рыболовства РК как ведущая структура этой сферы, и Институт полярных исследований РК намерены прикладывать максимум усилий для развития партнерских отношений с российскими коллегами. "У нас уже действует значительное количество программ сотрудничества с РФ, реализуемых в том числе на бюджет как ведомства, так и института. Надеемся, что это взаимодействие станет более масштабным и активным", - подчеркнул он, сказав, что лично также принимал участие в совместной с россиянами деятельности и посещал регионы Крайнего Севера РФ.

"Неделя арктического партнерства 2021" в Пусане продлится в общей сложности пять дней и завершит свою работу в пятницу 10 декабря.

Фото: Олег Кирьянов/РГ
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