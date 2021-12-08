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08.12.2021,  
09:12
Текст:  Антон Валагин

В Китае создали карманную пушку Гаусса при помощи ИИ

Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Специалисты военно-морского инженерного института в Ухане создали электромагнитную пушку размером с пистолет. Об этом они рассказали South China Morning Post.

Фото: Алексей Моисеев
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Оружие имеет ствол диаметром 12 сантиметров с тремя катушками, генерирующими электромагнитное поле. Оно, в свою очередь, разгоняет снаряд. Кинетическая энергия выстрела достигает почти 150 джоулей, что, по заявлению ученых, вдвое превышает смертельный порог. Для справки: энергия пистолетного патрона 9х19 мм Parabellum - 520 джоулей, автоматного 7,62 мм - 2100.

Электромагнитная пушка питается от встроенного аккумулятора и по габаритам сравнима с пистолетом. При ее создании использовались нейросети и искусственный интеллект. Издание отмечает, что те же технологии применяются в Китае для создания более внушительных прототипов электромагнитного оружия - например, корабельных пушек.

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