В США предложили запретить "Солнцепеки" и "Буратино"

"Они настолько разрушительны, что по мнению некоторых экспертов по безопасности, их следует запретит", - пишет автор.

Как отмечает Иствуд, уцелеть в зоне поражения российских ТОС практически невозможно. Принцип действия термобарического снаряда позволяет уничтожать цели как на открытой местности, так и в укрытиях, в том числе в пещерах, зданиях и бункерах. Уничтожение происходит полем высокой температуры и избыточным давлением, которое создается при массированном применении снарядов ТОС.

Автор перечисляет все принципы работы "Солнцепека" и его основные показатели, а затем приводит данные о том, что все больше стран начинают использовать эти системы. В их числе - Армения, Азербайджан, Ирак, Сирия и Казахстан.

- Для правозащитников пришло время детально взглянуть на термобарическое оружие и разработать нормы, регулирующие его использование. Возможно, применение его стало слишком широким, чтобы можно было говорить о полном запрете. Скорее всего, ситуация зашла слишком далеко, - резюмирует эксперт.