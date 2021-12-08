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08.12.2021,  
11:15
Текст:  Майя Бирюкова

В США предложили запретить "Солнцепеки" и "Буратино"

Мощь российских тяжелых огнементных систем настолько поразила американского офицера в отставке Брента Иствуда, что в своей статье для 19FortyFive он посоветовал правозащитным организациям рассмотреть вопрос об использовании термобарического оружия и разработать некие нормы его применения, а может и вовсе запретить подобные системы.
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

"Они настолько разрушительны, что по мнению некоторых экспертов по безопасности, их следует запретит", - пишет автор.

Фото: Алексей Куденко \ РИА Новости
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Как отмечает Иствуд, уцелеть в зоне поражения российских ТОС практически невозможно. Принцип действия термобарического снаряда позволяет уничтожать цели как на открытой местности, так и в укрытиях, в том числе в пещерах, зданиях и бункерах. Уничтожение происходит полем высокой температуры и избыточным давлением, которое создается при массированном применении снарядов ТОС.

Автор перечисляет все принципы работы "Солнцепека" и его основные показатели, а затем приводит данные о том, что все больше стран начинают использовать эти системы. В их числе - Армения, Азербайджан, Ирак, Сирия и Казахстан.

- Для правозащитников пришло время детально взглянуть на термобарическое оружие и разработать нормы, регулирующие его использование. Возможно, применение его стало слишком широким, чтобы можно было говорить о полном запрете. Скорее всего, ситуация зашла слишком далеко, - резюмирует эксперт.

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