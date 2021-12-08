Володин: Впервые в Госдуме нет заболевших коронавирусом

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании сообщил, что впервые с начала пандемии коронавируса среди депутатов нет заболевших коронавирусом. Он также рассказал о введении новых мер, связанных с проверкой QR-кодов или ПЦР-тестов у думских посетителей.

"Кто ранее был болен, выздоровели, - уточнил спикер. - Это итог работы всех фракций, ответственного отношения депутатов к самоорганизации".

Ранее Вячеслав Володин сообщал, что коллективный иммунитет среди депутатов составил 94 процента, а среди сотрудников аппарата 99 процентов.

Чтобы коронавирус не вернулся в Госдуму, в здании на Охотном ряду начнут контролировать наличие QR-кодов или ПЦР-тестов у посетителей.

"Сегодня Совет Госдумы рассмотрит вопрос о пропускной системе, которая будет введена со следующий недели с учетом обязательности предъявления QR-кода и результата ПЦР-теста", - заявил Володин.

Проверка кодов и ПЦР не нужна будет для тех, кто постоянно работает в ГД, ведь по каждому депутату или сотруднику аппарата собираются данные либо по наличию антител, либо о вакцинации. Также учитывается время, прошедшее со времени заболевания, если депутат или сотрудник аппарата его перенес.

Однако проверочные мероприятия затронут представителей правительства, которые приходят для выступления в Госдуму, а также экспертов, участвующих в думских мероприятиях.