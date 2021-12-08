Вышел эффектный первый трейлер "Жажды золота" с Заком Эфроном

На YouTube появился крайне обнадеживающе выглядящий первый трейлер австралийского триллера "Жажда золота" (Gold) - с Заком Эфроном в главной роли.

Занимался проектом Энтони Хэйес - он постановщик, соавтор сценария и сопродюсер. И сам же снялся - во второй главной роли. Помогала Энтони в написании скрипта актриса и художник по костюмам Полли Смит, его супруга.

В центре истории - парочка типов, нашедших самый большой золотой самородок в истории. Что оказалось сопряжено с рядом последующих трудностей.

Российская премьера ленты намечена на 3 февраля.