Новости

Пол Верховен снимет политически-эротический триллер 10:04
Тело 36-летнего актера Брахмы Мишры найдено в его доме 09:30
Вышел трейлер третьего сезона сайфай-сериала "Сквозь снег" 09:10
Новую "Вестсайдскую историю" запретили в шести странах Ближнего Востока 07:12
Умер итальянский актер и певец Тони Сантагата 07.12.2021

Вышел эффектный первый трейлер "Жажды золота" с Заком Эфроном

Новости
    08.12.2021, 09:42
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Movie Trailers Source Фото: youtube.com/ Movie Trailers Source
Фото: youtube.com/ Movie Trailers Source

На YouTube появился крайне обнадеживающе выглядящий первый трейлер австралийского триллера "Жажда золота" (Gold) - с Заком Эфроном в главной роли.

Занимался проектом Энтони Хэйес - он постановщик, соавтор сценария и сопродюсер. И сам же снялся - во второй главной роли. Помогала Энтони в написании скрипта актриса и художник по костюмам Полли Смит, его супруга.

В центре истории - парочка типов, нашедших самый большой золотой самородок в истории. Что оказалось сопряжено с рядом последующих трудностей.

Российская премьера ленты намечена на 3 февраля.

Новости

Появился трейлер южнокорейского триллера "Обратный отсчет" 07.12.2021
Вышел трейлер фильма Netflix "Мюнхен: На пороге войны" с Айронсом 07.12.2021
Вышел русский трейлер драмы Кеннета Браны "Белфаст" 07.12.2021
Опубликованы первые кадры из нового боевика Гая Ричи 07.12.2021
⧣ трейлер
Фото: START
Вышел тизер первого сериала Данилы Козловского "Карамора" 07.12.2021
Вышел трейлер триллера "Смотри за меня" со слепой актрисой 07.12.2021
Вышел новый трейлер фильма "Человек-паук: Нет пути домой" 06.12.2021
⧣ триллер
Фото: instagram.com/cannibalistichusbands
Умерла создательница фильмов про Ганнибала Лектера Марта Де Лаурентис 06.12.2021
Британский журнал Sight & Sound назвал 50 лучших фильмов 2021 года 03.12.2021
Опубликован отрывок из фильма "King's Man: Начало" 02.12.2021
⧣ Австралия
Фото: kinopoisk.ru
Фото: беременная Дженнифер Лоуренс и Ди Каприо представили новый фильм 07.12.2021
Вышел трейлер зомби-трэш-хоррора "Полынь: Апокалипсис" 03.12.2021
Появился трейлер "Туриста" с Джейми Дорнаном 02.12.2021