Вышел второй трейлер мультфильма "Три богатыря и конь на троне"

Студия "Мельница" выпустила очередной трейлер мультфильма "Три богатыря и конь на троне". Премьера запланирована на 30 декабря.

Конь Юлий и Князь Киевский поменялись телами не без участия Бабы Яги - именно она посадила волшебный цветок, который меняет души местами у тех, кто его одновременно понюхает.

После этого Князь (бывший конь) оказывается вдалеке от дома, а конь (бывший Князь) с неохотой принимается за поиски. В этом ему помогают три богатыря, а также в это же время на столицу нападают довольно карикатурные немцы.

Режиссеры - Дарина Шмидт, Константин Феоктистов. Авторы сценария - Александр Боярский, Александра Шоха, при участии Олега Козырева. Роли озвучивают Сергей Маковецкий, Елизавета Боярская и другие.

Первый трейлер мультипликационного фильма здесь.