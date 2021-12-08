Новости

Marvel раскрыла, как Соколиный Глаз познакомился с Черной Вдовой 15:46
В "Соколином глазе" состоялось камео одного из новых персонажей Marvel 15:20
Режиссер "Хранителей" снимет сериал об СССР "Красная радуга" 14:50
Анонсирован сериал Авдотьи Смирновой "Почка" с Любовью Аксеновой 13:55
Вышел трейлер нового проекта Наталии Мещаниновой "Алиса не может ждать" 13:39

Вышел второй трейлер мультфильма "Три богатыря и конь на троне"

Новости
    08.12.2021, 15:02
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Студия "Мельница" выпустила очередной трейлер мультфильма "Три богатыря и конь на троне". Премьера запланирована на 30 декабря.

Конь Юлий и Князь Киевский поменялись телами не без участия Бабы Яги - именно она посадила волшебный цветок, который меняет души местами у тех, кто его одновременно понюхает.

После этого Князь (бывший конь) оказывается вдалеке от дома, а конь (бывший Князь) с неохотой принимается за поиски. В этом ему помогают три богатыря, а также в это же время на столицу нападают довольно карикатурные немцы.

Режиссеры - Дарина Шмидт, Константин Феоктистов. Авторы сценария - Александр Боярский, Александра Шоха, при участии Олега Козырева. Роли озвучивают Сергей Маковецкий, Елизавета Боярская и другие.

Первый трейлер мультипликационного фильма здесь.

Новости

В Петербурге прощаются с Ниной Ургант 12:16
Вышел русский трейлер постапокалиптического сериала о пандемии 12:07
Вышел трейлер "МакГрубера" с Уиллом Форте и Лоуренсом Фишборном 11:41
Скарлетт Йоханссон и Том Хиддлстон получили награды People's Choice 11:09
⧣ Россия
Фото: START
Вышел тизер первого сериала Данилы Козловского "Карамора" 07.12.2021
Сервис more.tv назвал самые популярные сериалы уходящего года 07.12.2021
Актриса из "Стиляг" Инна Коляда оказалась в больнице после избиения 07.12.2021
⧣ трейлер
Фото: youtube.com/ Sky TV
Вышел трейлер драмедии с Джонатаном Прайсом и "Драко Малфоем" 10:46
Вышел первый тизер экранизации игры Halo 10:25
Вышел эффектный первый трейлер "Жажды золота" с Заком Эфроном 09:42
⧣ комедия
Фото: instagram.com/ bramhaamishra
Тело 36-летнего актера Брахмы Мишры найдено в его доме 09:30
Опубликованы первые кадры из нового боевика Гая Ричи 07.12.2021
Вышел русский трейлер финского комедийного сериала "Мой восьмой" 07.12.2021