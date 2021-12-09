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09.12.2021,  
10:07
Текст:  Антон Валагин

19FortyFive: Российские ракеты преодолеют ПРО США и без "Авангарда"

В то время как США пытаются добиться хотя бы минимальных успехов в гиперзвуковых технологиях, Россия испытывает готовые ракеты. И, хотя наибольшее внимание общественности привлекают планирующие боевые блоки "Авангард" для баллистических ракет, главное преимущество гиперзвуковых технологий сосредоточено в оперативном и тактическом звене, пишет 19FortyFive.
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Принято считать, что система ПРО США способна перехватить российские баллистические ракеты. Это не так, пишет издание. Оно приводит цитату из отчета Пентагона за 2019 год: "Возможности противоракетной обороны США будут увеличены, чтобы обеспечить постоянную эффективную защиту США от наступательных ракетных угроз государств-изгоев". Что касается российских и китайских баллистических ракет, то здесь США больше полагаются на "ядерное сдерживание". Иначе говоря, надежной защиты от МБР нет. Противоракета системы GBI имеет 55-процентную вероятность перехвата (и то лишь в отношении северокорейских МБР). В рамках GBI на дежурстве стоят 44 перехватчика, тогда как Россия имеет почти 500 готовых к пуску баллистических ракет в шахтах и на мобильных платформах.

Фото: Центр судоремонта "Звездочка"
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Тот же "Авангард" - оружие двойной угрозы. Его носитель, тяжелая МБР "Сармат" может доставить в любую точку планеты 10 тонн боеголовок: как ядерных, так и обычных. Что именно прилетит - станет известно лишь в момент срабатывания заряда. Эта неопределенность заставит противников России готовится к наихудшему сценарию, отвлекая силы и средства.

Но подлинные угрозы российских гиперзвуковых технологий кроются в другой области, тактической. Гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и "Циркон" - предназначенные, соответственно, для самолетов и кораблей, - находятся в шаге от принятия на вооружение. Их применение в бою позволит легко, как в тире поражать любые цели, поскольку ни у США, ни у их союзников по НАТО нет средств перехвата столь скоростных ракет.

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