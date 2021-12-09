Новости

Вышел русский трейлер сериала "Женщина в доме напротив девушки в окне" 08:59
Появился первый кадр новогоднего эпизода "Гарри Поттера" 08:38
Опубликован тизер нового боевика Гая Ричи 08:05
Барабанщика "Чиж & Co" Василевского обокрали после концерта в Москве 07:55
Умер актер и звукорежиссер "Машины времени" Владимир Виноградов 08.12.2021

23-летняя певица Скайлер Хикс найдена мертвой

Новости
    09.12.2021, 08:16
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Skilyr Hicks Фото: youtube.com/ Skilyr Hicks
Фото: youtube.com/ Skilyr Hicks

Американская певица Скайлер Хикс, прославившаяся в четырнадцать лет на шоу America's Got Talent, а также известная как "двойник Селены Гомес", найдена мертвой в доме своего друга в понедельник. Инцидент произошел в Южной Каролине. Девушке было 23 года.

Как передает Deadline, смерть Скайлер через социальные сети подтвердила семья - младшая сестра и мать, Джоди.

По словам Джоди Хикс, ее дочь обуревали проблемы - она сражалась с психической нестабильностью, депрессией и злоупотребляла психоактивными веществами.

Также СМИ напоминают, что девушка неоднократно оказывалась в центре скандалов - в 2017 и 2018 годах ее арестовывали за нападения в нетрезвом виде на домочадцев, включая собственную бабушку.

О причинах смерти юной звезды станет известно после вскрытия и проведения соответствующих экспертиз.

Новости

Создатели фильма "Майор Гром" провели урок в заполярной школе 08.12.2021
Постер: трейлер "Соника 2" выйдет на The Game Awards 08.12.2021
Критики опубликовали еще два списка лучших фильмов года 08.12.2021
Нину Ургант похоронили на кладбище в Комарове 08.12.2021
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Сайт Metacritic опубликовал список 10 лучших фильмов 2021 года 08.12.2021
Marvel раскрыла, как Соколиный глаз познакомился с Черной вдовой 08.12.2021
В "Соколином глазе" состоялось камео одного из новых персонажей Marvel 08.12.2021
⧣ музыка
Фото: kinopoisk.ru
Скарлетт Йоханссон и Том Хиддлстон получили награды People's Choice 08.12.2021
Умер итальянский актер и певец Тони Сантагата 07.12.2021
От COVID-19 умер фронтмен культовой группы Omega Янош Кобор 07.12.2021
⧣ утраты
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
В Петербурге прощаются с Ниной Ургант 08.12.2021
Актер Шиварам умер, получив травму во время религиозной церемонии 08.12.2021
Тело 36-летнего актера Брахмы Мишры найдено в его доме 08.12.2021