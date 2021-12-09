23-летняя певица Скайлер Хикс найдена мертвой

Американская певица Скайлер Хикс, прославившаяся в четырнадцать лет на шоу America's Got Talent, а также известная как "двойник Селены Гомес", найдена мертвой в доме своего друга в понедельник. Инцидент произошел в Южной Каролине. Девушке было 23 года.

Как передает Deadline, смерть Скайлер через социальные сети подтвердила семья - младшая сестра и мать, Джоди.

По словам Джоди Хикс, ее дочь обуревали проблемы - она сражалась с психической нестабильностью, депрессией и злоупотребляла психоактивными веществами.

Также СМИ напоминают, что девушка неоднократно оказывалась в центре скандалов - в 2017 и 2018 годах ее арестовывали за нападения в нетрезвом виде на домочадцев, включая собственную бабушку.

О причинах смерти юной звезды станет известно после вскрытия и проведения соответствующих экспертиз.