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09.12.2021 16:02
Рубрика: Власть

Адвокаты обучат нейросеть помощи гражданам

Текст: Владислав Куликов
Федеральная палата адвокатов России приступила к разработке искусственного интеллекта в сфере оказания правовой помощи. Об этом говорится в официальном сообщении палаты. Как подчеркнул президент ФПА России Юрий Пилипенко, адвокатура намерена провести работы по созданию искусственного интеллекта в короткие сроки.
Фото: fparf.ru Фото: fparf.ru
Фото: fparf.ru

"Российская адвокатура поставила перед собой амбициозную задачу по созданию искусственного интеллекта в области первичной правовой помощи, - сказал он. - Мы хорошо видим, как изменилась среда нашего обитания: непростое время ставит перед нами новые вызовы. Происходит цифровая трансформация почти всех областей жизни человека, а искусственный интеллект приобретает черты реальности. Российской адвокатуре не хотелось бы оказаться в числе отстающих. Тем более что президент нашей страны нацелил именно в этом направлении как внешнее, так и внутреннее развитие экономики, обновление отечественных технологий и профессиональных стандартов".

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Над созданием робота-юриста трудится рабочая группа Федеральной палаты адвокатов РФ по разработке искусственного интеллекта в сфере оказания консультационных услуг. Предполагается, что электронный помощник будет бесплатно помогать гражданам по типовым вопросам. Как пояснил Юрий Пилипенко, в области бесплатной юридической помощи сосредоточены, как правило, типичные, стандартные правовые вопросы, решение которых может стать автоматизированным в ближайшем будущем. Именно в этой сфере нейронные сети способны обучаться и наилучшим образом демонстрировать свои возможности, считает он.

В свою очередь, вице-президент ФПА РФ Елена Авакян сообщила, что рабочая группа занимается созданием базы прецедентов, на которых будет обучаться нейросеть. По ее словам, необходимо собрать как минимум 10 тысяч прецедентов. С этой целью рабочая группа будет сотрудничать со всеми адвокатскими палатами, организующими оказание бесплатной юридической помощи по всей стране. В палаты направлена просьба собирать и присылать обезличенные запросы граждан, которые получают адвокаты, и ответы, которые давались.

По замыслу, искусственный консультант станет для граждан первым этапом на пути к получению бесплатной правовой поддержки. Получив ответ от робота, гражданин решит: достаточно ли он получил информации или нужна более развернутая консультация. Возможно, в его деле есть нюансы, которые не укладываются в шаблоны в голове робота.

"Это перспективный проект, который нужно развивать, он поможет гражданам получать адекватные ответы на их вопросы в режиме реального времени от соответствующего чат-бота до того, как они обратятся к адвокату, что уже сегодня сделано во многих европейских странах и, естественно, сделано в Китае", - говорит Елена Авакян.

Кстати, еще новость: как сообщил сегодня в ходе выездного заседания президиума общественного совета при МВД Юрий Пилипенко, в обозримом будущем планируется переход на электронное удостоверение адвоката. В связи с этим он поинтересовался, какова оснащенность органов внутренних дел устройствами для считывания электронных документов и смогут ли там "распознать" электронное удостоверение адвоката. На этот вопрос заместитель начальника Департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД России ответил, что такими считывателями планируется оснастить все подразделения МВД, однако это будет осуществлено не сразу, а в течение двух лет.

Власть Право Юрконсультация

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