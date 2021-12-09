Автомобиль въехал в группу дошкольников в Японии

В Японии автомобиль въехал в группу детей. Пострадали не менее 10 несовершеннолетних в возрасте от четырех до пяти лет. Им потребовалась медицинская помощь, сообщает NHK.

ДТП произошло в 9:40 по местному времени в городе Хигасиура (префектура Айти). Около 40 дошкольников вместе с воспитателями были на прогулке -направлялись в парк.

За рулем автомобиля находился 74-летний мужчина, который после инцидента рассказал, что во время движения почувствовал себя плохо. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.