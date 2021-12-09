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09.12.2021,  
17:36
Текст:  Алексей Моисеев

Более 110 танков потеряны в ходе боев в Эфиопии

С начала вооруженного конфликта в Эфиопии между правительственными войсками и формированиями Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) стороны потеряли более 110 танков различных моделей.
Фото: David Stanley / wikimedia.org Фото: David Stanley / wikimedia.org
Фото: David Stanley / wikimedia.org

Речь идет о боевых машинах, уничтожение которых было визуально подтверждено фотографиями и видеоматериалами. Наибольшее число приходится на T-54/55, всего 44 штуки, из них пара модернизированных T-55AM2 и T-55AMВ, имеющих дополнительное бронирование и динамическую защиту.

Также часть таких танков доработана местными ремонтниками. Им укрепили надгусеничные полки, оборудовали "реактивной броней", снабдили китайскими зенитными пулеметами Type 85. Аналогичные работы были проведены и на некоторых Т-62.

Если говорить о полностью выведенных из строя "шестьдесят вторых", то на 6 декабря таких было 41.

Всего же до начала боевых действий в вооруженных силах этой страны числилось около двух с половиной сотен T-54/55, Т-62.

Более современные танки представлены закупленными на Украине Т-72Б1 (215 машин) и Т-72 УА1, последних всего 35 единиц. У них вместо штатных В-84 мощностью 840 л.с. установили 1050-сильные двухтактные дизели 5ТДФМА-1. Всего же потеряно 26 "семьдесят вторых", из них один Т-72 УА1 оказался захвачен боевиками НФОТ.

Как отметил военный эксперт Юрий Лямин, тяжелая бронетехника применяется для поддержки пехотных соединений, которые в настоящее время являются в основной своей массе плохо подготовленными формированиями ополченцев.

Фото: DefenseWebTV / youtube.com
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Интересно, что за время конфликта, некоторые танки по несколько раз переходили из рук в руки, большое их количество было брошено или сожжено во время совершения маршей.

"По всей видимости, основным средством борьбы являются ручные противотанковые гранатометы. В то же время для ударов по наземным целям, в том числе бронированным, активно используются беспилотники китайского, иранского и турецкого производства", - отметил Лямин.

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