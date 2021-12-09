ДНР: Украинские военные поставили под угрозу жизнь наблюдателей ОБСЕ

Украинские войска обстреляли окрестности села на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики как раз в то время, когда там находился замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Марк Этерингтон с коллегами. Об этом сообщил заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Этот провокационный обстрел боевики 128-й бригады осуществили во время нахождения недалеко от села Безыменное... Марка Этерингтона с другими сотрудниками миссии. Тем самым украинские боевики подвергли опасности жизнь международных наблюдателей", - цитирует Басурина ТАСС со ссылкой на Донецкое агентство новостей.

По его словам, огонь велся из гранатометов и был целенаправленным. Дело в том, что украинская сторона Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на Донбассе была заранее оповещена о прибытии ОБСЕ. Теперь в ДНР ожидают реакции от руководства миссии ОБСЕ на Украине. Пока ее не последовало.