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09.12.2021 19:13
Рубрика: В мире

ДНР: Украинские военные поставили под угрозу жизнь наблюдателей ОБСЕ

Текст: Марина Алешина

Украинские войска обстреляли окрестности села на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики как раз в то время, когда там находился замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Марк Этерингтон с коллегами. Об этом сообщил заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
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"Этот провокационный обстрел боевики 128-й бригады осуществили во время нахождения недалеко от села Безыменное... Марка Этерингтона с другими сотрудниками миссии. Тем самым украинские боевики подвергли опасности жизнь международных наблюдателей", - цитирует Басурина ТАСС со ссылкой на Донецкое агентство новостей.

По его словам, огонь велся из гранатометов и был целенаправленным. Дело в том, что украинская сторона Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на Донбассе была заранее оповещена о прибытии ОБСЕ. Теперь в ДНР ожидают реакции от руководства миссии ОБСЕ на Украине. Пока ее не последовало.

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины

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