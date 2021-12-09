Эксперт рассказал, можно ли определить "омикрон" без секвенирования

В СМИ появилась информация, что в Сингапуре разработана тест-система, которая с помощью ПЦР определяет штамм "омикрон" без секвенирования. Что это за технология, почему раньше не делали таких тестов и не используют их всегда? На эти вопросы "Российской газете" ответил глава Центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

Одна из проблем ранней диагностики при заболевании COVID-19 - невозможность быстро установить, каким именно штаммом заразился пациент. ПЦР-тест указывает только на то, что в организме больного присутствует коронавирус SARS-CoV-2 (да и то точность этого вида тестирования оставляет желать лучшего). А для идентификации конкретного штамма вирусологам приходится секвенировать геном вируса, полученного от конкретного больного. Однако в СМИ появилась информация, что в Сингапуре разработан тест-система, которая с помощью ПЦР определяет штамм "омикрон" без секвенирования. Как проводятся подобные тесты?

"Сингапурская компания запустила возможность дифференцированного тестирования "омикрона", но тест все-таки предусматривает дополнительный этап секвенирования. Это удлиняет методику, требует другого уровня оборудования, экспертности персонала и делает исследование не вполне адекватным потребностям массового скрининга, по мнению экспертов. Но в целом сингапурские ученые первыми решили задачу определения штамма сразу во время ПЦР-тестирования в промышленном варианте", - пояснил Андрей Исаев.

Говорить о том, что это абсолютное ноу-хау, и ранее таких способов не было, некорректно, - отмечает Исаев. "В России компания "ДНК-технологии" выпускала тест-системы, которые позволяли с помощью ПЦР и без секвенирования всей цепочки обнаружить первый южноафриканский и британский штаммы. Они работали по другому принципу, чем у сингапурских коллег, - добавил эксперт. - Мы использовали тесты "ДНК-технологий" в нашей лаборатории, определяли британский штамм. Но услуга не пользовалась большим спросом, потому что типирование по штаммам не давало ценной информации клиницистам: британский штамм или "дельта" - лечение одинаковое. Когда вариации вируса не сильно разнятся по клиническим проявлениям, их определение - это скорее мера эпиднадзора". Для клинических целей, например, выбора терапии для конкретного пациента, проведение столь детального анализа не нужно.

"Но и в таких целях подобные лабораторные исследования в нашей стране не используются массово из-за проблем с регистрацией. В России любая тест-система должна получать регистрационное удостоверение от Росздравнадзора, как изделие медицинского назначения. Процесс получения может длиться до полугода и требует финансовых затрат. В частности нужно провести клинические испытания безопасности. При нынешних темпах эволюции коронавируса нет времени на такой длительный процесс согласования, и частным компаниями финансово нецелесообразно этим заниматься", - отметил Исаев.